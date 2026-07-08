Aragón solicita la zona catastrófica para Leciñena, Robres y Alcubierre por el incendio forestal

ZARAGOZA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ejecutivo aragonés ha acordado, en su reunión de Consejo de Gobierno, solicitar a la Administración General del Estado la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil para los municipios de Leciñena, Robres y Alcubierre, afectados por el incendio forestal declarado el pasado 30 de junio en la Sierra de Alcubierre.

La petición se fundamenta en la gravedad de un incendio que provocó daños en masas forestales, cultivos, explotaciones agrícolas y granjas, además de obligar a desplegar un amplio dispositivo de emergencias para proteger a la población y controlar la evolución del fuego, que calcinó más de 3.000 hectáreas, ha informado el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro.

Durante la emergencia fue necesario activar la Situación Operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales de Aragón (PROCINFO), movilizar a la Unidad Militar de Emergencias (UME) y solicitar el apoyo de medios de Cataluña, Comunidad Valenciana y Castilla y León. Asimismo, se adoptaron medidas de protección para la población de Robres y Alcubierre ante la afección del humo, recomendando a los vecinos mantener cerradas puertas y ventanas, especialmente para proteger a niños, personas mayores y otros colectivos vulnerables.

La declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil está prevista en el artículo 23 de la Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil, y corresponde al Consejo de Ministros declararla. La normativa establece que las administraciones públicas afectadas pueden solicitar su tramitación cuando se hayan producido daños personales o materiales de especial gravedad como consecuencia de una emergencia.

Con este acuerdo, el Gobierno de Aragón pide al Estado que impulse el procedimiento para la declaración de la zona afectada y autoriza al consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, a remitir la solicitud a los ministerios competentes. La declaración permitirá que el Estado valore la adopción de las medidas de apoyo y recuperación previstas en la normativa para hacer frente a las consecuencias de una emergencia de esta magnitud.