Aragón se suma al Día Nacional del Sarcoma con distintas actividades

ZARAGOZA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Hospitales Universitarios Miguel Servet y Clínico Lozano Blesa de Zaragoza han organizado, esta próxima semana, distintas actividades con motivo del Día Nacional del Sarcoma, un tumor raro que representa aproximadamente el 1% de los tumores malignos en adultos.

En la población infantil y adolescente, sin embargo, su incidencia es mayor, ya que supone entre el 13% y el 15% de los cánceres diagnosticados y constituye el tercer tipo de tumor más frecuente en estas edades.

En España, se diagnostican aproximadamente 2.600 nuevos casos al año, si bien son responsables del 2% de la mortalidad debida al cáncer. Su baja incidencia hace que sea una patología poco conocida, pero para quienes la padecen supone importantes limitaciones en su calidad de vida y, en algunos casos, se trata de tumores que evolucionan con rapidez o presentan un elevado riesgo de recaída.

Este tipo de cáncer poco común se origina en los huesos o en los tejidos blandos del cuerpo. Al tratarse de una enfermedad tan poco frecuente, muchas veces el camino hasta llegar al diagnóstico correcto puede ser largo. Por eso es tan importante dar a conocer el sarcoma y facilitar su identificación en las fases iniciales, de forma que los pacientes lleguen cuanto antes a centros especializados donde puedan ser valorados por equipos multidisciplinares con experiencia.

Los dos grandes hospitales de Aragón han querido sumarse a las iniciativas de sensibilización y visibilidad del sarcoma y los tumores raros que se desarrollan esta semana en toda España con la implicación de instituciones públicas, sociedades científicas y asociaciones de pacientes.

En Zaragoza, con motivo del Día Mundial del Sarcoma, que se celebra este domingo 20 de septiembre, el Palacio de La Aljafería se iluminará de color amarillo, símbolo internacional de la lucha contra este grupo de tumores.

La participación de este edificio histórico, sede de las Cortes de Aragón, refuerza el compromiso institucional con la concienciación sobre estas enfermedades y contribuye a acercar a la sociedad la realidad de los pacientes y sus familias, al tiempo que transmite un mensaje de apoyo, solidaridad y esperanza.

Asimismo, el Ayuntamiento iluminará fuentes de la ciudad de amarillo el próximo miércoles 23 e septiembre, de 21.00 a 23.00 horas.

MESAS INFORMATIVAS

Asimismo, la Asociación de Pacientes de Sarcomas y Otros Tumores Raros (APSATUR) desarrollará distintas acciones de sensibilización mediante la instalación de mesas informativas los días 21, 22 y 23 de septiembre por la mañana en el vestíbulo del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza. En esta iniciativa participará también la Asociación Contra el Cáncer (AECC).

Además, a la mesa del lunes 21 acudirán también especialistas del Hospital con experiencia en el tratamiento del sarcoma, que compartirán este espacio con los representantes de la asociación para informar y resolver dudas de pacientes y ciudadanos.

APSATUR también instalará una mesa informativa mañana en el Parque Grande de Zaragoza. La actividad se desarrollará a lo largo de la mañana en el Puente de los Cantautores.

Todas estas iniciativas tienen como objetivo dar visibilidad a estos tumores, promover un mayor conocimiento social sobre su realidad, concienciar sobre la importancia de un diagnóstico precoz y difundir los avances registrados en los últimos años en su abordaje y tratamiento.

Precisamente, ese es el propósito de la jornada científica organizada el próximo jueves, 24 de septiembre, por el Comité Multidisciplinar de Sarcomas del Hospital Clínico de Zaragoza, bajo el título 'Diagnóstico y Tratamiento de Tumores Mesenquimales-Sarcomas-, en el salón de actos de este centro sanitario.

JORNADA CIENTÍFICA

Existen más de 150 tipos diferentes de sarcomas, que se pueden clasificar en dos grandes grupos, aquellos que se originan en los huesos y los que tienen lugar en los tejidos blandos, que son los que conectan, sostienen o rodean a otros órganos y estructuras del cuerpo, como músculos, grasa, tendones, nervios o vasos sanguíneos.

La I Jornada Multidisciplinar 'Diagnóstico y Tratamiento de Tumores Mesenquimales --Sarcomas-- 'se ha organizado en varias mesas redondas. Una de ellas aborda los sarcomas óseos, otra profundiza en partes blandas y en una tercera los expertos debatirán sobre el tumor más común de los tejidos blandos, el del estroma gastrointestinal --mucosa que protege el aparato digestivo--.

Tendrán lugar otras dos mesas más, una sobre la aportación de la Enfermería en el tratamiento de estos pacientes ya que su papel como gestoras de casos es fundamental para el mejor abordaje y situar a quien sufre un sarcoma en el centro del tratamiento.

La última y quinta mesa abordará la perspectiva de los pacientes a través de APSATUR y de la Asociación Española Contra el Cáncer.La reunión científica va a contar con especialistas de los Hospitales Universitarios Miguel Servet y Clínico Lozano Blesa de Zaragoza, así como de centros de referencia nacionales e internacionales como los hospitales Clínico San Carlos, 12 de Octubre y Gregorio Marañón de Madrid; Vall d'Hebron y Sant Pau de Barcelona; el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela y el Instituto Portugués de Oncología (IPO) de Lisboa.