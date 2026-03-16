Aragón tendrá lista en primavera una plataforma que integrará toda la información relativa a la extinción de incendios

El técnico Alberto Sartaguda; el consejero de Medio Ambiente y Turismo en funciones, Manuel Blasco; y la directora general de Gestión Forestal, Ana Oliván. - FABIÁN SIMÓN/GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón sigue avanzando en la implantación de Flama, una nueva plataforma diseñada para integrar todas las herramientas relativas a la planificación y la gestión de incendios forestales, que estará operativa en junio después de que finalice este mes la formación a trabajadores y comience a funcionar en fase de pruebas durante la primavera.

En concreto, Flama integrará las herramientas relativas a la cartografía, la meteorología, todos los trabajos preventivos que realizan las cuadrillas forestales o los medios disponibles, que hasta ahora estaban en diferentes aplicaciones por separado.

El consejero de Medio Ambiente y Turismo en funciones, Manuel Blasco, ha destacado en rueda de prensa la "alta profesionalidad" del operativo de incendios forestales del Gobierno de Aragón (Infoar), con lo que los ciudadanos pueden estar "contentos".

"Todos sabemos que incendios forestales, lamentablemente, habrá. No sabemos ni cuándo ni dónde", ha añadido, a la vez que ha desgranado que, en la última legislatura, se han declarado más de 200 incendios en la Comunidad y que las condiciones climáticas favorables y que los dispositivos han actuado "con celeridad" han evitado grandes fuegos como en otras zonas de España.

"Nosotros también hemos hecho nuestro trabajo", ha agregado Blasco, citando la profesionalización de las cuadrillas de la empresa pública Sarga o que los trabajadores de Infoar estén contratados todo el año, además de la firma de un convenio colectivo a cuatro años que mejora las condiciones laborales: "Esa tranquilidad laboral juega a nuestro favor".

UN OPERATIVO "ADMIRADO"

Todo ello, ha asegurado, lleva a que el dispositivo aragonés de prevención y extinción de incendios sea "admirado" y puesto como ejemplo en otras Comunidades Autónomas.

Por su parte, la directora general de Gestión Forestal, Ana Oliván, tras recordar que el Departamento lleva cuatro años desarrollando esta plataforma, que ha costado 700.000 euros financiados por los Fondos Next Generation, ha explicado las características principales y el funcionamiento de Flama.

Ha resaltado que, al incorporar todas las funciones que estaban por separado en una misma interfaz, la gestión será más eficaz. Asimismo, permitirá incorporar a otros organismos y administraciones que participen en la extinción de incendios forestales, como el 112, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, las diputaciones provinciales o la Unidad Militar de Emergencias (UME), a los que podrán facilitar usuarios temporales para esta herramienta, que estará disponible en versión web y app móvil para que los profesionales puedan actualizar la información "a tiempo real".

Oliván ha asegurado que, desde el punto de vista informático, la creación de esta plataforma ha sido "todo un reto" por la dificultad de integrar funciones "tan distintas" en una misma aplicación y por el hecho de ser una herramienta propia del Departamento.

MÓDULO DE EXTINCIÓN

El módulo de Extinción centraliza todos los procesos relacionados con la declaración y seguimiento de incendios, permitiendo la visualización, edición y registro oficial de medios, fechas y acciones durante cada fase del siniestro.

Su diseño facilita la coordinación de recursos a nivel regional y la toma de decisiones en tiempo real, convirtiéndolo en el núcleo operativo de Flama.

La plataforma dispone de un sistema centralizado que mantiene mapas, recursos y toda la información geográfica siempre actualizados. Gracias a la sincronización automática, los equipos de gestión pueden acceder en tiempo real a los datos más recientes sobre incendios, medios disponibles y ubicaciones estratégicas.

El visor editor web permite integrar incendios activos, simulaciones de fuego y datos meteorológicos, ofreciendo una visión completa del escenario y anticipando la evolución del siniestro.

Además, Flama incorpora simulación dinámica del comportamiento de incendios, lo que permite prever su propagación y optimizar la asignación de medios.

La herramienta se integra con el sistema de comunicaciones TETRA y con la plataforma 112 Aragón, facilitando la coordinación con otros servicios de emergencia.

FLAMA LITE: LA APP PARA EL TERRENO

Para los equipos que trabajan sobre el terreno se ha desarrollado 'Flama Lite', una aplicación móvil para Android que permite descargar y visualizar mapas 'offline', trabajar sin cobertura y sincronizar los datos posteriormente.

Facilita la gestión de prevención, como el control de tajos, el registro de mediciones y la actualización de la cartografía, así como tareas de extinción, incluyendo la documentación completa del siniestro.

Los usuarios pueden generar partes oficiales, capturar perímetros mediante GPS y anexar fotos y vídeos georreferenciados, asegurando que toda la información quede registrada de manera inmediata y precisa.

OTROS MÓDULOS

El módulo de Prevención de Flama centraliza toda la información relacionada con la planificación, seguimiento de la ejecución y certificación de los trabajos preventivos. Permite organizar todos los trabajos preventivos de las brigadas forestales Infoar como apertura y mantenimiento de áreas de defensa, transitabilidades o rodales estratégicos de gestión entre otros, asegurando que cada acción preventiva quede registrada y accesible para todo el operativo.

El módulo SIG integra un Sistema de Información Geográfica avanzado que permite visualizar y analizar datos espaciales sobre la superficie forestal, medios disponibles, infraestructuras y evolución de los incendios. Gracias a esta herramienta, los responsables pueden superponer diferentes capas de información, realizar análisis de riesgo por zona y tomar decisiones basadas en datos precisos y actualizados en tiempo real.

El módulo Meteorología integra variables clave para predecir y analizar incendios forestales, como temperatura, viento, humedad, precipitaciones y nubosidad, utilizando datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y de las Confederaciones Hidrográficas del Ebro y del Júcar.

Permite consultar información histórica, realizar predicciones futuras, monitorizar descargas eléctricas, consultar el IRUF (Índice de Riesgo por Uso del Fuego) y el NAPIF (Nivel de Alerta por Peligro de Incendios Forestales), y generar informes gráficos de 24 horas que muestran variables como viento, temperatura, humedad relativa, lluvia, nubosidad y convección. Con esta información, los responsables de la gestión pueden anticiparse a los escenarios más peligrosos y optimizar la toma de decisiones.