Aragón-Teruel Existe exige a Urtasun que respete la sentencia que obliga a devolver las pinturas murales de Sijena

Concentración para reclamar al MNAC la devolución de los bienes de Sijena en la que participó Teruel Existe en septiembre de 2025. - TERUEL EXISTE.

TERUEL 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Aragón-Teruel Existe ha mostrado este viernes su rotunda oposición a las declaraciones realizadas por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien ha calificado de "vergüenza" la sentencia judicial que ordena el regreso de las pinturas murales del Monasterio de Sijena desde el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) a su ubicación original en Villanueva de Sijena. Le han exigido que respete la sentencia.

"Lo que resulta vergonzoso es la actitud del ministro", ha señalado el portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, quien ha considerado que el titular de Cultura "debe limitarse a instar al cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo y no interferir en un proceso judicial ya resuelto".

Para Guitarte, "resulta impropio de un ministro cuestionar públicamente una resolución judicial firme cuando su responsabilidad institucional es garantizar que se cumpla".

"Las pinturas murales de Sijena deben regresar a Aragón porque así lo ha determinado la justicia. Lo que corresponde al Ministerio de Cultura es facilitar el cumplimiento de la sentencia, no desacreditarla ni alimentar una polémica que ya ha sido resuelta por los tribunales", ha afirmado.

Desde Aragón-Teruel Existe han recordado que la defensa del patrimonio aragonés exige el mismo respeto institucional que cualquier otra cuestión cultural en el conjunto del Estado y consideran que las declaraciones de Urtasun suponen una falta de consideración hacia los legítimos derechos de Aragón sobre unas obras cuya devolución ha sido avalada por los tribunales.

MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA

Además, Aragón-Teruel Existe ha aprovechado para recordar al ministro que su departamento mantiene pendiente la transferencia a la Diputación Provincial de Teruel de los cuatro millones de euros consignados para el futuro Museo Nacional de Etnografía.

Esta partida fue incluida en los Presupuestos Generales del Estado desde 2023, que han sido posteriormente prorrogados hasta la actualidad.

"Antes de cuestionar sentencias judiciales, el ministro debería preocuparse por cumplir con los compromisos presupuestarios adquiridos con la provincia de Teruel", ha señalado Guitarte.

"Los cuatro millones de euros para el Museo Nacional de Etnografía figuran en los Presupuestos Generales del Estado, que son una ley. Si esa partida no llega, se estará incumpliendo una ley aprobada por las Cortes Generales".

Aragón-Teruel Existe ya denunció hace dos años que, una vez finalizado el ejercicio presupuestario de 2024, el Gobierno central seguía sin transferir a la Diputación Provincial de Teruel los fondos comprometidos para avanzar en este proyecto estratégico para la provincia, comprometido hace más de una década por el Estado.

"Los turolenses llevan demasiado tiempo esperando. Exigimos al Ministerio de Cultura que cumpla con sus obligaciones y transfiera de manera inmediata los cuatro millones de euros comprometidos. Aragón merece respeto en la defensa de su patrimonio y Teruel merece que se materialicen las inversiones prometidas", ha concluido Guitarte.