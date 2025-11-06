'Aragón, tierra de cultura' lleva a Santiago Auserón este sábado al Monasterio de Rueda

'Aragón, Tierra De Cultura' Llega Este Fin De Semana Al Monasterio De Rueda Con Un Concierto De Santiago Auserón. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Monasterio de Rueda será escenario este sábado, día 8 de noviembre, del concierto del cantante Santiago Auserón. La actuación forma parte de la programación 'Aragón, tierra de cultura', un proyecto puesto en marcha por la Dirección General de Cultura del Ejecutivo autonómico para ofrecer propuestas culturales con ADN cien por cien aragonés en todo el territorio de la comunidad.

En el concierto, que comenzará a las 18.00 horas, Auserón presentará su nuevo disco 'Nerantzi'. Se había previsto un aforo para 200 personas en el monasterio, si bien las inscripciones, de carácter gratuito, se agotaron y se decidió ampliar el aforo a 370 plazas, que también están ya completas.

'Nerantzi' es el nuevo viaje musical de Santiago Auserón hacia Grecia, un álbum con arreglos sobre clásicos del rebetiko y baladas mediterráneas adaptadas al español, junto a composiciones propias. Grabado en Atenas con músicos griegos como Vaggelis Tzeretas y Theodoros Karellas, este disco es un puente entre culturas y tradiciones.