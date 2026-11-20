Espectáculos La Lupa lleva a Broto el show musical ‘La máquina del tiempo’. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La programación de 'Aragón, tierra de cultura' propone disfrutar de la música y del cine con espectáculos en las localidades de Broto y Tarazona. En el municipio oscense actuará este sábado Espectáculos La Lupa, con su show musical, mientras que PAI La Linterna Mágica presentará la película 'El circo', de Charles Chaplin, el martes en Tarazona.

'Aragón, tierra de cultura' es una iniciativa puesta en marcha por las direcciones generales de Cultura y Patrimonio Cultural y Turismo del Gobierno de Aragón, cuyo objetivo principal es llevar la cultura, en mayúsculas, a todos los rincones del territorio, ofreciendo experiencias artísticas únicas en escenarios emblemáticos de la comunidad, protagonizadas por artistas aragoneses.

Este sábado, 21 de noviembre, a las 19.00 horas, en el Espacio Cultural de Piedad en Broto, Espectáculos La Lupa hará disfrutar al público con 'La máquina del tiempo'. Lola Moreno y la atracción coreográfica 'Revival Dances' presentan este show musical que transportará a las décadas de los años 50, 60, 70, 80 y 90, hasta la actualidad, con los éxitos que marcaron la música del pop español.

El espectáculo muestra la evolución de los tiempos a través de la música, vestuario y caracterizaciones de las épocas, desde el rock and roll de los años 50, pasando por los guateques en la década de los 60, los homenajes a los mayores éxitos de la denominada época dorada 'años 70', donde surgieron grupos e intérpretes inolvidables, homenajes, canciones italianas, especiales Eurovisión, sin olvidar el pop rock español de los 80 y 'la Movida Madrileña'.

Se interpretarán temas de cantantes y de grupos como Albano y Romina Power, Renato Carosone, Teen Toops, Los Panchos, Luis Aguilé, Karina, Boney M, Abba, Raffaela Carra, Creedence, Los Brincos, Miguel Ríos, Alaska, Camilo Sexto o Los Pecos.La Linterna Mágica en Tarazona.

Por otra parte, el martes 24 de noviembre, a las 11.00 horas en el Teatro Bellas Artes de Tarazona, PAI Linterna Mágica llevará el genio y el humor de Charles Chaplin al escenario con la película 'El circo'.

El club de cine infantil gestionado por la compañía PAI propone la proyección de un clásico imprescindible, 'El circo' de Chaplin, precedido por la actuación de Laura Tejero y Luis Bordonada, que encarnarán la animación teatral previa y comentarán la película en directo para acercar el lenguaje cinematográfico al público familiar.

Cada sesión de La Linterna Mágica es mucho más que una proyección convencional. La experiencia arranca con una animación teatralizada previa a la película, conducida sobre el escenario por los intérpretes Laura Tejero y Luis Bordonada.

A través del juego, la comedia y la interacción con el público, ambos darán a los jóvenes espectadores las claves dramáticas, cómicas y técnicas para comprender mejor el largometraje.Posteriormente, durante la proyección de 'El circo', los presentadores acompañarán el visionado comentando la película en vivo, enriqueciendo la narrativa visual y rescatando el espíritu del cine mudo de principios del siglo XX, donde la palabra hablada y la interpretación en directo cobraban un valor primordial en la sala