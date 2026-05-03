'Aragón, tierra de cultura' ofrecerá el sábado 9 un concierto de Ángel Petisme en la Cartuja de Aula Dei

Ángel Petisme actuará en la Cartuja de Aula Dei el sábado 9 de mayo. - ÁNGEL BURBANO

ZARAGOZA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Cartuja de Aula Dei de Zaragoza acogerá la actuación del cantante Ángel Petisme el próximo sábado 9 de mayo, a las 18.00 horas. Se trata de una de las actuaciones del programa 'Aragón, tierra de cultura', una iniciativa de las direcciones generales de Cultura y Turismo del Gobierno de Aragón que lleva espectáculos culturales gratuitos de talento aragonés a lugares emblemáticos de todas las comarcas de la comunidad autónoma.

Las personas interesadas en acudir al recital deberán rellenar un formulario de inscripción disponible en las páginas web de Cultura de Aragón y Turismo de Aragón. La inscripción no solo garantiza la asistencia al evento, sino que es necesaria para poder disfrutar del servicio de transporte en autobús hasta el recinto, dado que no se podrá acceder con vehículo particular.

En 'Buñuel y el 27', el cantautor propone una fiesta subterránea, donde los fantasmas bailan al compás de un swing improbable, donde los versos se desnudan y se visten con ritmos de jazz, foxtrot, tangos y cabarets desbordados. No se limita a musicalizar poemas: los habita, los atraviesa, los enciende de presente.

El poeta, músico y soñador invoca en este nuevo proyecto no sólo a Luis Buñuel, sino al espíritu mismo de una generación que quiso reinventar el mundo desde la trinchera luminosa del arte. Así, Ángel Petisme tiende la mano para caminar de nuevo junto a Lorca, Cernuda, Concha Méndez, Moreno Villa y Pedro Garfias, así como junto al Buñuel más íntimo, el más eléctrico, el más aragonés y universal.

Petisme es uno de los cantautores con una trayectoria más sólida, coherente y prolífica. Siempre ha sabido combinar su faceta de poeta con la de cantautor. Ha realizado recitales y conciertos en diferentes ciudades de Europa, África, Oriente, Estados Unidos y Latinoamérica.