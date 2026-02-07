Aragón TV abre la convocatoria de 2026 para la financiación de proyectos audiovisuales

Archivo - Rodaje de 'Te dejo el mar'. - CAMINO IVARS - Archivo

ZARAGOZA 7 Feb. (EUROPA PRESS) - Aragón TV ha abierto hasta el 18 de febrero de 2026 el plazo de presentación de proyectos audiovisuales, en las modalidades de largometrajes de ficción, animación o documental, cortometrajes o películas para televisión, que deseen optar a las líneas de financiación anticipada de la cadena.

La convocatoria cuenta con una dotación total de 400.000 euros. Además, Aragón TV podrá contribuir con una campaña publicitaria y promocional valorada en 11.400 euros para cada largometraje con recorrido comercial en salas de cine.

La selección correrá a cargo de una Comisión de Valoración formada por profesionales de Aragón TV y expertos independientes. Los proyectos se evaluarán atendiendo, entre otros aspectos, a la calidad y viabilidad del guion, la idoneidad para su emisión, la puesta en valor de Aragón, el impacto económico y profesional en la Comunidad, y la solidez del plan de financiación y distribución.

También se considerarán criterios de carácter social, como la presencia de mujeres en puestos clave, la participación de personas con discapacidad o la dirección novel aragonesa, así como la coproducción con productoras aragonesas.

La financiación anticipada permite a Aragón TV adquirir derechos de comunicación pública para su emisión en televisión y plataformas digitales, facilitando que, una vez completada su explotación comercial, estas producciones puedan llegar al público a través de la televisión autonómica.

En la categoría de largometrajes cinematográficos de ficción, animación o documental, y películas para TV, podrá solicitarse financiación anticipada para alguna de las diferentes fases como el desarrollo del proyecto, producción y finalización del proyecto. En el caso de los cortometrajes únicamente se admitirán solicitudes para proyecto completo.

Durante 2025, Aragón TV apoyó mediante esta línea de financiación anticipada 28 producciones: 8 largometrajes de ficción, 12 largometrajes documentales, 3 películas documentales para televisión y 5 cortometrajes.

Entre los largometrajes de ficción figura 'Hielo', de Lydia Zimmermann; o 'La pastora', de Silvia Pradas. En el apartado de documentales, destacan 'Ese niño de la fotografía'. 'Carlos Saura', dirigido por Anna Saura; o 'Pasión por Goya', de Iryna Melyk Novak.

En la categoría de películas documentales para televisión fueron seleccionados, entre otros, 'El diplomático español' que cambió la historia, de Mirella R. Abrisqueta; o 'Icosaedro', de José Manuel Herraiz; y en cortometrajes se apoyó 'Melchor (La historia de una barba)', de Ignacio Estaregui, o 'Zaragoza', ciudad pionera del cine en España, de Vicky Calavia e Isabel Soria.

Las bases completas de esta convocatoria están publicadas en la web de Aragón TV y se pueden consultar en este siguiente enlace.