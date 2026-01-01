Aragón TV y Aragón Radio estrenan nueva imagen en el inicio del nuevo año

Logotipos antiguo y nuevo de CARTV. - CARTV.

ZARAGOZA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Aragón TV y Aragón Radio comienzan el nuevo año con una renovación de su identidad visual, que afecta tanto al logotipo como a los colores corporativos. Se trata de una evolución de su imagen de marca clásica, concebida para remarcar el proceso de trasformación digital en el que se encuentra inmersa al iniciar el año en el que cumplirá su vigésimo aniversario.

La nueva imagen, diseñada por la empresa aragonesa Impacta!, mantiene los elementos esenciales que han definido históricamente a las marcas de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, pero los proyecta hacia el futuro con una estética que subraya el concepto de cadena más abierta, dinámica y versátil. Este rediseño responde a una visión estratégica: una marca más global, integrada y preparada para conectar con la audiencia en todos los entornos y plataformas.

Ese es el principal reto que afronta la cadena, que vive su mejor momento en cuanto a audiencias. En un contexto audiovisual de oferta audiovisual casi infinita, con competidores nacionales e internacionales de gran nivel, Aragón TV ha logrado en 2025 pulverizar su récord histórico de audiencia. Ha cerrado el año con una cuota de pantalla del 12,2%, seis décimas por encima del registro del año pasado, que a su vez había marcado récord anual para la cadena.

Desde el inicio de sus emisiones, la identidad visual de los medios de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión ha evolucionado de forma progresiva para adaptarse a los distintos momentos tecnológicos y sociales.

Desde los primeros logotipos de 2004, coincidiendo con el nacimiento de la Corporación y de sus sociedades, la imagen de Aragón TV y Aragón Radio ha experimentado varias actualizaciones significativas, en 2009, 2012 y 2019, orientadas a reforzar su reconocimiento, modernizar su lenguaje gráfico y segmentar sus marcas por contenidos y públicos.

La renovación que ahora se presenta supone una nueva etapa en esa evolución: no un cambio rupturista, sino un paso adelante coherente con su trayectoria y alineado con el proceso de transformación digital que afronta la autonómica aragonesa.

La evolución visual se articula como un relato de transformación. La 'A', símbolo identitario de Aragón, deja de estar contenida en un marco cerrado para proyectarse hacia el exterior, simbolizando apertura, movimiento y conexión. El nuevo lenguaje gráfico aporta más espacio, más agilidad y mayor capacidad de adaptación, en línea con los hábitos actuales de consumo de contenidos.

Este cambio de imagen constituye el primer paso del proceso de transformación que va a experimentar la cadena a lo largo de este año, enmarcado en su actual estrategia de transformación digital. Una hoja de ruta que tiene como objetivo fortalecer la relación con la audiencia, optimizar la presencia multiplataforma y avanzar hacia un modelo de comunicación plenamente integrado.

El proceso tendrá como hito destacado el lanzamiento de una plataforma digital de contenidos OTT, previsto para la recta final de 2026, que permitirá ampliar la oferta audiovisual de Aragón TV y Aragón Radio y facilitar el acceso a sus contenidos desde cualquier dispositivo y en cualquier momento.