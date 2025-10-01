Aragón urge convocar el CPFF para aprobar el presupuesto 2026: "El Gobierno de España va tarde y nos retrasa a las CCAA"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, interviene en los Premios Personas Mayores de la Comunidad Autónoma de Aragón 2025. - FABIAN SIMON

ZARAGOZA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha cargado contra el Ejecutivo central por el retraso en la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), lo que permitirá fijar el techo de gasto en la comunidad autónoma y así iniciar la negociación para impulsar el presupuesto para 2026.

"El Gobierno de España va tarde y eso nos retrasa al resto de comunidades autónomas", se ha quejado el jefe del Ejecutivo aragonés en declaraciones a los medios de comunicación este miércoles.

Azcón ha insistido en que Aragón "necesita un presupuesto", especialmente ante el momento económico y de atracción de inversión que vive la comunidad autónoma, pero también para llevar a cabo los anuncios realizados durante su intervención en el Debate sobre el estado la Comunidad la pasada semana.

"Mi gobierno quiere presentar un presupuesto para construir un nuevo hospital --Royo Villanova--, centros de salud, que suba un 9% el gasto en educación para que les demos la mejor educación a nuestros hijos, pero también para que nuestros profesores dejen de ser los peor pagados de toda España, para que sigamos haciendo una política de vivienda tan necesaria y para que sigamos atrayendo inversiones a nuestra comunidad", ha enumerado.

En este sentido, ha aseverado: "El presupuesto del 2026 va a ser magnífico y creo que la comunidad autónoma se merece que lo aprobemos". Por lo tanto, "si alguien no está dispuesto a votarlo, tendrá que explicarlo, cada partido tendrá que explicar sus razones".

GOBIERNO DE ESPAÑA

Así, en lo relativo a la aprobación del presupuesto en la comunidad autónoma, Azcón ha insistido en que "el problema es que están condicionados a que el Gobierno de España convoque un Consejo de Política Fiscal y Financiera y fije el techo de gasto --"que en el fondo es saber cuánto se puede gastar"--, pero "va tarde y eso nos retrasa al resto de comunidades autónomas".

Por tanto, si el Gobierno de España "ya hubiera decidido cuál es el techo de gasto, nosotros ya habríamos convocado ese techo de gasto y habríamos iniciado la negociación", ha explicado el presidente de Aragón, quien ha confiado en que "sea cuanto antes", porque "las condiciones son obvias para que el presupuesto en Aragón se pueda aprobar".