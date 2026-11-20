Fayanás y López del Río durante la rueda de prensa celebrada este viernes en el Edificio Pignatelli. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón liberará en 2027 otros ocho ejemplares de lince ibérico en la zona de reintroducción del Huerva, en la provincia de Zaragoza. Así se ha conformado esta semana en la reunión del Grupo de Trabajo del Lince Ibérico, coordinado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), en la que participan las administraciones y entidades técnicas responsables de la conservación de la especie.

Los nuevos ejemplares serán cuatro machos y cuatro hembras procedentes de centros de cría en cautividad, a los que podrán sumarse ejemplares salvajes que puedan ser trasladados desde otras poblaciones. El 25% de las hembras disponibles en toda España recalarán en Aragón en 2027.

El director general de Medio Natural, Óscar Fayanás, y el jefe de sección de Especies Catalogadas en el servicio de Biodiversidad, Rafael López del Río, han explicado este viernes, en el transcurso de una rueda de prensa en el Edificio Pignatelli los próximos pasos del proyecto, que busca consolidar una población estable de lince ibérico en Aragón y contribuir a la recuperación de la especie en el noreste peninsular.

"La confirmación de ocho nuevas sueltas para 2027 es un respaldo al trabajo que se está desarrollando en Aragón y nos permite dar continuidad al proyecto. Nuestro objetivo es que los ejemplares no solo lleguen al territorio, sino que encuentren las condiciones necesarias para asentarse y contribuir a la consolidación de una población estable", ha señalado Fayanás.

En la actualidad permanecen vivos seis de los ocho linces liberados en Aragón durante 2026, lo que supone una supervivencia del 75%. Los dos ejemplares fallecidos, Waka y Wepe, murieron atropellados fuera del área de reintroducción durante sus movimientos dispersivos. Los datos de seguimiento indican que la mayoría de los animales se han asentado en la zona prevista y ocupan territorios estables.

Además, se han identificado dos parejas que mantienen territorios solapados, por lo que existe la posibilidad de que esta primavera se produzca la primera camada, aunque no está garantizado.

"Es un proyecto de éxito y este año 2026 ha sido el primero, lleno de logros. Construimos el cercón en tiempo récord. Los animales han estado muy cómodos y hemos observado interacciones entre linces", ha valorado Rafael López del Río.

Para preparar la llegada de nuevos ejemplares, el Gobierno de Aragón ha impulsado la construcción de instalaciones de cuarentena y muda en la Finca de La Alfranca, con una inversión de 815.000 euros. Estas infraestructuras permitirán realizar el acondicionamiento sanitario de los linces antes de su incorporación al medio natural y facilitarán, además de la llegada de animales procedentes de centros de cría, la posible incorporación de ejemplares nacidos en libertad de poblaciones excedentarias.

El proyecto incluye actuaciones para mejorar el hábitat y asegurar recursos para la fauna. Durante este año se han creado seis nuevos puntos de agua, se están construyendo otros cinco y se han mantenido y abastecido durante el verano un total de 23. También se trabaja en el diseño de refugios de vegetación mediante pequeños bosquetes de arbustos y arbolado en las zonas más abiertas.

La disponibilidad de agua resulta especialmente importante en un entorno árido como el del área de reintroducción, ya que reduce los desplazamientos de los animales y, con ello, su exposición a posibles atropellos.

HASTA 211 LINCES ATROPELLADOS EN 2025

La mortalidad por atropello constituye uno de los principales riesgos para la conservación del lince ibérico. En 2025 se registraron 211 linces atropellados en el conjunto de la península, casi el 10% de la población silvestre.

En Aragón se han señalizado carreteras y se trabaja en la corrección de pasos ferroviarios considerados peligrosos para la fauna, en colaboración con ADIF y la Diputación Provincial de Zaragoza. También se han corregido 31 aljibes, 11 balsas y 10 pozos para evitar ahogamientos de fauna silvestre.

"Los atropellos son una amenaza especialmente importante durante los primeros meses, cuando algunos ejemplares realizan movimientos exploratorios antes de establecerse en un territorio. Por eso combinamos el seguimiento GPS con actuaciones sobre el terreno, como la señalización de vías, la mejora de pasos y la adecuación de puntos de agua y otras infraestructuras", ha indicado el jefe de sección de biodiversidad.

El seguimiento de los animales se realiza mediante collares GPS y de radio, observación directa y una red de cámaras de fototrampeo. Además, se han desplegado 44 cuadrículas de seguimiento con cámaras automáticas, que han permitido catalogar más de 135.000 imágenes con apoyo de herramientas de inteligencia artificial para analizar la evolución de las especies presentes en el entorno.

La inversión total destinada al proyecto alcanza los 1,6 millones de euros, con financiación europea --más de 1,2 millones procedentes de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia--, aportaciones del Gobierno de Aragón y la colaboración de entidades privadas como Repsol, Samca o Red Eléctrica. Entre las actuaciones se incluyen el seguimiento y atención veterinaria de los ejemplares, las instalaciones de cuarentena, el cercón de presuelta, la mejora del hábitat y las medidas de prevención de la mortalidad.