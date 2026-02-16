Aragón se vende como Destino Nacional Prémium en la gira de agencias de viajes que comienza este jueves en Zaragoza

Zaragoza será la primera ciudad que recorre este tour profesional.
Publicado: lunes, 16 febrero 2026 11:30
ZARAGOZA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Zaragoza acogerá el próximo jueves la primera parada de la gira profesional turística que recorrerá las principales ciudades españolas y en la que Aragón se vende como Destino Nacional Premium.

La Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) y la Dirección General de Turismo del Gobierno de Aragón darán el pistoletazo de salida a CEAV Protour 2026, un tour profesional concebido para conectar destinos y empresas turísticas con agencias de viajes locales, generar oportunidades de negocio y dar visibilidad a una selección de destinos estratégicos.

En 2026, Aragón ejercerá como Destino Nacional Prémium durante toda la gira, junto a Alemania y Abu Dhabi como destinos internacionales.

Esta categoría supone una visibilidad destacada en todos los eventos del circuito, lo que refuerza la identidad y presencia de marca del Aragón ante el canal profesional de agencias de viajes.

El inicio de la gira en Zaragoza, que contará con la presencia del director general de Turismo y Hostelería de Aragón, Jorge Moncada, supone una oportunidad destacada para el destino.

Este arranque permite situar a Zaragoza y a Aragón como protagonistas desde el primer evento, lo que fortalece su posicionamiento ante un canal clave para la prescripción y la comercialización de viajes como es el de las agencias.

El CEAV Protour pasará por diez ciudades: Zaragoza, Granada, Cádiz, Valencia, Murcia, A Coruña, León, Tenerife, Gran Canaria y Bilbao y contará con 45 expositores.

Cada ciudad del circuito acogerá un 'workshop' profesional de aproximadamente dos horas, con reuniones directas entre expositores y agencias de viajes, en un entorno diseñado para favorecer el networking y la generación de negocio.

Como Destino Nacional Premium, Aragón contará además con una presentación previa y exclusiva antes del workshop. Toda la información sobre el evento y el calendario completo está disponible en ceavprotour.com

