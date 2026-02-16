Aragón se vende como Destino Nacional Prémium en la gira de agencias de viajes que comienza este jueves en Zaragoza

Zaragoza será la primera ciudad que recorre este tour profesional. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Zaragoza acogerá el próximo jueves la primera parada de la gira profesional turística que recorrerá las principales ciudades españolas y en la que Aragón se vende como Destino Nacional Premium.

La Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) y la Dirección General de Turismo del Gobierno de Aragón darán el pistoletazo de salida a CEAV Protour 2026, un tour profesional concebido para conectar destinos y empresas turísticas con agencias de viajes locales, generar oportunidades de negocio y dar visibilidad a una selección de destinos estratégicos.

En 2026, Aragón ejercerá como Destino Nacional Prémium durante toda la gira, junto a Alemania y Abu Dhabi como destinos internacionales.

Esta categoría supone una visibilidad destacada en todos los eventos del circuito, lo que refuerza la identidad y presencia de marca del Aragón ante el canal profesional de agencias de viajes.

El inicio de la gira en Zaragoza, que contará con la presencia del director general de Turismo y Hostelería de Aragón, Jorge Moncada, supone una oportunidad destacada para el destino.

Este arranque permite situar a Zaragoza y a Aragón como protagonistas desde el primer evento, lo que fortalece su posicionamiento ante un canal clave para la prescripción y la comercialización de viajes como es el de las agencias.

El CEAV Protour pasará por diez ciudades: Zaragoza, Granada, Cádiz, Valencia, Murcia, A Coruña, León, Tenerife, Gran Canaria y Bilbao y contará con 45 expositores.

Cada ciudad del circuito acogerá un 'workshop' profesional de aproximadamente dos horas, con reuniones directas entre expositores y agencias de viajes, en un entorno diseñado para favorecer el networking y la generación de negocio.

Como Destino Nacional Premium, Aragón contará además con una presentación previa y exclusiva antes del workshop. Toda la información sobre el evento y el calendario completo está disponible en ceavprotour.com