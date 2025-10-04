Aragonesa de Servicios Telemáticos (AST) mejora la cobertura de emergencias en La Ribagorza (Huesca)

Nstalación en El Graller que va a suponer una sustancial mejora en las emergencias y comunicaciones de una buena parte de la comarca de La Ribagorza. - AST

HUESCA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Aragonesa de Servicios Telemáticos (AST) ha puesto en funcionamiento un nuevo centro de telecomunicaciones en el monte El Graller, ubicado en el término municipal de Viacamp (Huesca) con lo que solventa una carencia histórica en las comunicaciones de emergencia en la comarca de La Ribagorza, especialmente en zonas de difícil acceso.

Gracias a este nuevo centro, se amplía significativamente la cobertura de la Red de Emergencias TETRA, garantizando comunicaciones más fiables en gran parte de los municipios de Viacamp, Tolva, Benabarre, Castigaleu, Estopiñán del Castillo y Puente de Montañana. Entre las áreas especialmente beneficiadas se encuentran espacios naturales de alto valor paisajístico como Monfalcó, el congosto de Mont Rebei, el embalse de Canelles y las sierras de Mongay, Palleroa y Sabinós.

El centro está compuesto por una torre autosoportada de 20 metros, una caseta técnica construida con paneles prefabricados y una innovadora estructura portante de placas solares, lo que ha permitido acelerar los plazos de instalación. Debido a su emplazamiento, se ha prestado especial atención a la integración paisajística, utilizando materiales y colores que favorecen la mimetización visual en este entorno natural.

La mejora de la cobertura TETRA en esta zona responde a una demanda reiterada por parte de los servicios de extinción de incendios, dada la extensión del territorio y su orografía compleja, que dificultaban las comunicaciones en situaciones críticas. Además, esta infraestructura abre la posibilidad de albergar equipos de otros operadores con lo que se facilita la prestación de servicios de telefonía móvil y datos en la zona.

SEIS NUEVOS CENTROS Y CINCO EN DESARROLLO

Con la puesta en marcha del centro de El Graller, AST suma ya seis nuevos centros de telecomunicaciones en lo que va de año, todos ellos con estación base de la Red de Emergencias TETRA.

En febrero entraron en servicio los de Sierra Mayor (Huesca) y Vértice Esteban (Zaragoza), en julio los de Tamborero y Puertomingalvo, ambos en Teruel, y en agosto el de Vió (Huesca) a los que se suma desde esta semana el ribagorzano de El Graller.

Actualmente se encuentran en fase de construcción o licitación cinco nuevos centros, cuya activación está prevista para el último trimestre de 2025, siempre que la meteorología no sea adversa: Ansó-La Turrieta (Huesca), con retraso por el robo de grupo electrógeno; los turolenses de Calanda, Navarrete del Río, Dornaque y Galve, en este caso en licitación, y con la previsión de que entre en servicio antes de fin de año.

Con estas actuaciones, AST mantiene su compromiso de mejorar la cobertura de telecomunicaciones en el medio rural aragonés, especialmente en áreas críticas para la seguridad y la gestión de emergencias.