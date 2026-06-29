Los aragoneses Fernando Samper, los hermanos Pérez Águeda y Carmelo Aznárez, imputados en el caso Leire

Archivo - El presidente ejecutivo y fundador de Forestalia Renovables, Fernando Samper Rivas, durante su comparecencia ante la comisión del ‘caso Koldo’, en el Senado, a 6 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA/MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado como investigada a la presidenta de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, y a otras 24 personas, entre ellas los aragoneses Fernando Samper, los hermanos Pérez Águeda y Carmelo Aznárez, en la pieza del 'caso Leire Díez' sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos para el cobro de comisiones irregulares.

Así consta en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que el magistrado citará próximamente como investigados a directivos de empresas y dirigentes de SEPI al hallar "indicios de criminalidad", tales como el expresidente de la empresa pública Enusa José Vicente Berlanga; el CEO de Tubos Reunidos, Carlos López de las Heras, y el fundador de Forestalia, Fernando Samper, entre otros.

Pedraz accede de esta manera a la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción de citar como investigadas a 25 personas, según un escrito del Ministerio Público al que ha tenido acceso esta agencia de noticias.

En dicho documento, las fiscales apuntan a que el expresidente de la SEPI Vicente Fernández --ya imputado-- compartió en el grupo 'Hirurok' un archivo en el que "consta la cronología de la solicitud y los trámites seguidos" sobre el rescate de la empresa Tubos Reunidos, "haciéndose constar que la solicitud contaba con los informes favorables de las unidades del SEPI, de los asesores externos y del Ministerio de Industria".

Además, señala que también constaba "el compromiso" de Gualda con Francisco Irazusta, el entonces CEO de Tubos Reunidos, empresa vasca de la que se investigan presuntas irregularidades en el rescate de 112,8 millones de euros que recibió.

Según el relato del Ministerio Público, el directivo de la SEPI Miguel Ángel Figueroa informó a Vicente Fernández de que "BG --siglas utilizadas para referirse a la presidenta Belén Gualda-- tenía la intención de 'sacar' operaciones", como la "correspondiente a Tubos Reunidos".

Y añaden que Figueroa, que también ha sido citado como investigado, mandó un documento que "contemplaba la estimación de la solicitud de apoyo financiero público temporal presentada por Tubos Reunidos" y que contaba con "la aprobación" de Gualda.

Asimismo, exponen que, según consta en la documentación aportada por la SEPI, Gualda "firmó la elevación al Consejo Gestor del FASEE --Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, vinculado a la SEPI y orientado a ayudas durante la Covid-19-- de la propuesta relativa al expediente" de Tubos Reunidos.

REUNIONES DE GUALDA "A NIVEL POLÍTICO"

Por otro lado, Anticorrupción indica que Fernández incidió en "la perspectiva del PNV en el rescate de Tubos Reunidos" y que se dieron "reuniones a nivel político en las que habría participado Belén Gualda con el fin de agilizar la tramitación de la concesión de la ayuda temporal".

Cabe recordar que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil constató la existencia de una reunión entre Fernández y el expresidente del PNV Andoni Ortúzar para abordar el rescate que el Gobierno concedió a Tubos Reunidos.

Pedraz asumió las pesquisas el pasado mes de diciembre de 2025 después de la detención de la exmilitante del PSOE Leire Díez, Fernández y el empresario y administrador de Servinabar Antxon Alonso, vinculado al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

La UCO sospecha que Díez, Fernández y Alonso habrían cobrado 700.000 euros en comisiones "implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI" en un total de cinco operaciones bajo sospecha.

Según el instructor, Cerdán y Díez aprovecharían "sus capacidades para orientar procedimientos administrativos y obtener de ello rédito económico".

Pedraz cree que Cerdán también habría sido del grupo denominado 'Hirurok' con Díez, Fernández y Alonso, "actuando junto al resto de integrantes y participando de sus beneficios, pero haciéndolo además en un plano de jerarquía superior".