Ariste (CHA) denuncia "el fracaso" de la primera licitación de nuevas rutas aéreas del aeropuerto de Zaragoza

Archivo - El presidente de CHA-Monegros, Mascún Ariste. - CHUNTA ARAGONESISTA - Archivo

ZARAGOZA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado autonómico de CHA Mascún Ariste ha denunciado este domingo "el fracaso" de la primera licitación de nuevas rutas del aeropuerto de Zaragoza, que "evidencia las debilidades de la estrategia impulsada por el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza".

De las 20 nuevas rutas anunciadas el pasado mes de septiembre, 11 se han quedado sin ninguna oferta de las compañías aéreas. "Resulta difícil presentar como un éxito una licitación en la que más de la mitad de los nuevos destinos que se anunciaron a bombo y platillo ni siquiera han despertado el interés de las aerolíneas", ha señalado Mascún Ariste.

El parlamentario de CHA ha cuestionado "que el Ejecutivo PP-Vox intente transmitir una imagen triunfalista de los resultados cuando la realidad es muy diferente". "No se puede confundir la propaganda institucional con una política de conectividad eficaz. Anunciar veinte destinos no significa que vayan a existir veinte conexiones y mucho menos que estas vayan a responder a las necesidades de Aragón", ha subrayado.

Por ello, CHA ha reclamado al Gobierno de Aragón que abandone los anuncios grandilocuentes y presente una estrategia aeroportuaria realista y planificada que tenga en cuenta las necesidades de movilidad de Aragón y su posición estratégica.

"El aeropuerto de Zaragoza tiene que ser una infraestructura útil para el desarrollo económico, turístico y logístico de nuestro país, no un escaparate de anuncios que después no se materializan. Aragón necesita conexiones estables, competitivas y bien justificadas, no promesas incumplidas", ha concluido.