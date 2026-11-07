La candidata de Junts al Congreso, Miriam Nogueras - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Junts al Congreso en las elecciones generales, Miriam Nogueras, ha situado este sábado como condición para pactar con su formación tras los comicios del 29 de noviembre que Catalunya pueda recaudar todos sus impuestos y decidir sobre el destino del dinero.

"¿Cómo puede ser que el Gobierno español esté invirtiendo 3 veces más por madrileño que por catalán?", se ha preguntado al presentarse los candidatos del partido en la provincia de Barcelona en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), ante el alcalde, Josep Maria Vallès, y el cabeza de lista al Senado por Barcelona, Josep Maria Vila d'Abadal.

La cabeza de lista de Junts al Congreso ha considerado que Junts es la única formación de estricta obediencia catalana, y ha afirmado que esta es "la campaña más españolizada" que recuerda.

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