Arranca la campaña 'Aragón Alimentos' en un centenar de centros El Corte Inglés de toda España

El Gobierno autonómico ha puesto en marcha la campaña 'Aragón Alimentos', que llevará los sabores más representativos de la Comunidad por un total de 97 establecimientos de El Corte Inglés e Hipercor, repartidos por 56 ciudades de toda España, con el objetivo de impulsar su visibilidad y promover sus ventas.

En esta promoción participan la mayoría de las figuras de calidad diferenciada de Aragón y que pertenecen a sectores tan diversos como el vino, aceite, horticultura, carne, lácteos, ultramarinos y dulces, según ha informado el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Ejecutivo autonómico.

Las legumbres y conservas completan una representación que alcanza las 140 referencias de productos presentes en los centros de fuera de Aragón y las 815 en los establecimientos de la Comunidad.

El consejero autonómico de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, y el director gerente de Sarga, Jorge Díez, han participado este jueves, 27 de septiembre, en la inauguración de esta campaña, que ha tenido lugar en el establecimiento que tiene la citada cadena en el paseo de La Castellana de Madrid.

Allí han estado acompañados del director de Relaciones institucionales de El Corte Inglés, Gonzalo Babé; el director regional norte de Madrid, José Antonio Maseda; el director regional en Aragón, Navarra y la Rioja, Javier Galdós y el director del centro de Castellana, Venerando López.

Olona ha destacado que el objetivo que persigue el Plan de promoción agroalimentaria del Gobierno es "dar a conocer más y mejor los alimentos de Aragón". Ha lamentado que, pese a la "excelente calidad" de los productos, "gracias al trabajo de los productores, agricultores e industriales", "todavía nuestros alimentos no son lo suficientemente conocidos en el resto de España".

"Es un diagnóstico que no hago yo, sino que me hago eco de un reciente estudio que acabamos de recibir, encargado por el propio departamento", ha explicado el consejero autonómico, quien ha transmitido que, para acabar con esta realidad, se ha puesto en marcha la campaña.

Asimismo, ha dado las gracias a los responsables de El Corte Inglés por participar "en esta ambiciosa acción de promoción" y ha recomendado el consumo de productos aragoneses porque "no se van a arrepentir". "Garantizamos a los consumidores no solo calidad, sino sensaciones extraordinarias porque la alimentación no solo es salud sino también es disfrute", ha defendido.

ACTUACIONES

En lo que se refiere a las actuaciones que se desarrollan dentro de los propios establecimientos destaca la ubicación de espacios diferenciados bajo el lema 'Productos de Aragón- El reino del Sabor', que aglutinan en un mismo punto a los alimentos aragoneses que participan en la promoción.

La publicidad se completa con la distribución de trípticos, la contratación de publicidad en radio y medios digitales, además de la comunicación interna a los empleados de la cadena. En suma, el plan promocional tendrá un impacto global de 24 millones de personas.

Además, en el Restaurante de El Corte Inglés del paseo Sagasta, en Zaragoza, se podrá degustar la mejor gastronomía aragonesa con dos menús de platos elaborados con recetas y productos de Aragón hasta el 13 de octubre.

PROMOCIÓN

El Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad viene realizando, bajo el paraguas promocional 'Aragón Alimentos', diversas acciones de promoción con el objetivo de promover el conocimiento de los productos agroalimentarios aragoneses y apoyar la comercialización de los productos de calidad diferenciada en el mercado regional y nacional.

De esta forma, y gracias a un presupuesto que ha superado el millón de euros, durante 2018 se han llevado a cabo diversas actuaciones promocionales que incluyen la asistencia a ferias nacionales e internacionales; la promoción en espacios online de alcance internacional como los portales Alibabá y Mundo Spanish; o la difusión entre el sector Horeca (Hoteles, restaurantes y cafés) y el colectivo de cocineros a nivel regional y nacional de las materias primas aragonesas.

Asimismo, incluye la organización del Congreso Internacional sobre el Terroir, destinado a la comunidad científica, además de un impulso extra a la marca propia de Gobierno de Aragón en calidad diferenciada C'alial.

En esta línea, el Ejecutivo ha mencionado el encargo de un exhaustivo estudio estratégico que ha puesto el foco en analizar la imagen de los alimentos agroalimentarios aragoneses para, así, construir un posicionamiento único y diferencial que ayude a identificar Aragón como un referente agroalimentario. Las concusiones de este estudio se conocerán a lo largo del mes de octubre.