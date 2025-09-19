Arranz (Vox) reclama más presencia policial en Delicias porque "sin seguridad no hay libertad"

ZARAGOZA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -
El diputado autonómico de Vox en las Cortes de Aragón, David Arranz, y representantes de este partido en el Ayuntamiento de Zaragoza han visitado este viernes la calle Mompeón Motos del distrito de Delicias, donde en la madrugada del pasado martes murió de forma violenta un varón de 32 años, de Guinea Ecuatorial, presuntamente a manos de otro de 25 años y de nacionalidad senegalesa, que ha ingresado en prisión. Arranz ha pedido más presencia policial porque "sin seguridad no hay libertad".
El parlamentario de Vox ha calificado los hechos ocurridos el pasado martes como "una brutal paliza y violencia inusitada" y ha manifestado que "si importamos tercer mundo, tenemos tercer mundo".
David Arranz ha afirmado: "Los vecinos dicen que se veía venir. Es lo de siempre. En abril ya hubo otra pelea en estas calles que acabó con otro muerto. En apenas seis meses, dos muertes por causas violentas es mucho para un barrio".
Ha constatado que "la gente tiene miedo" porque "son habituales las reyertas, las agresiones, los machetes, las bandas latinas y bandas de magrebíes". "Es insoportable para los vecinos y para muchos barrios", ha insistido.
Arranz ha alertado de que "estos barrios se están convirtiendo a veces en guetos y empiezan a estar muy desprotegidos". Ha comparado que antes "había una inmigración integrada que trabajaba y convivía con la población autóctona con normalidad"; sin embargo "cuando esa inmigración es ilegal, masiva y desordenada estamos teniendo serios problemas de inseguridad ciudadana, islamización, okupación, problemas de convivencia y choques culturales".
Es por ello por lo que ha instado a las instituciones a "tomar cartas en el asunto" para "combatir la inmigración ilegal". Arranz ha estado acompañado por el portavoz adjunto de VOX en las Cortes, Santiago Morón, y por el portavoz municipal Julio Calvo.