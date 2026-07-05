El arte africano y la inclusión se dan la mano en Aínsa con la exposición 'Invisibles; habitando los márgenes'

AÍNSA (HUESCA), 5 (EUROPA PRESS)

El Castillo de Aínsa se convertirá desde este lunes en un espacio de encuentro entre culturas y sensibilidades con la inauguración de la exposición 'Invisibles; habitando los márgenes', una propuesta que combina arte tradicional africano con creaciones plásticas realizadas por jóvenes altoaragoneses con discapacidad intelectual para reflexionar sobre la diversidad, la inclusión y el papel transformador de la cultura.

La iniciativa forma parte del programa del Festival Castillo de Aínsa y ha sido impulsada por el Campus de Huesca de la Universidad de Zaragoza, la asociación ArteCor Monegros y el Ayuntamiento de Aínsa. La muestra permanecerá abierta al público hasta el próximo 11 de julio en la sala de exposiciones de las Caballerizas del castillo.

Comisariada por los profesores de la Universidad de Zaragoza Alfonso Revilla y Raúl Ursúa, la exposición reúne una veintena de piezas de arte tradicional procedentes de África occidental y central junto a obras de arte matérico elaboradas por integrantes de ArteCor Monegros.

El objetivo es generar un diálogo entre ambos lenguajes artísticos para abordar cuestiones como la memoria colectiva, la ruralidad, la diversidad cultural y la inclusión social.

UN RECORRIDO ENTRE TRADICIÓN AFRICANA Y CREATIVIDAD INCLUSIVA

Esculturas, máscaras, figuras rituales, objetos de prestigio y elementos vinculados a ceremonias comunitarias africanas convivirán con piezas creadas mediante arcillas craqueladas, materiales oxidados, pigmentos naturales y técnicas mixtas.

Estas obras contemporáneas, realizadas por jóvenes artistas con discapacidad intelectual, se inspiran en los paisajes, la tierra y los ríos pirenaicos, estableciendo un vínculo con las piezas africanas relacionadas con ritos de fertilidad, protección, iniciación o cuidado comunitario.

La programación arrancará este lunes a las 18.00 horas con una mesa de presentación sobre el papel del arte y la cultura en la construcción de una sociedad más inclusiva. Posteriormente, el profesor del Campus de Huesca Alfonso Revilla ofrecerá la conferencia 'Arte, cultura y diversidad en contextos africanos', antes de la inauguración oficial de la exposición prevista para las 20.00 horas.

ENCUENTRO SOBRE INCLUSIÓN Y UN DOCUMENTAL SOBRE JUDITH SCOTT

Las actividades continuarán el martes 7 de julio con un encuentro entre asociaciones culturales, entidades vinculadas a la discapacidad, administraciones y centros educativos para compartir experiencias relacionadas con la creatividad y el medio rural.

En esta jornada participarán organizaciones como Fundación Crisálida, Valentia, Titiriteros de Binéfar, Asociación Pimendón, Down Aragón, Nabateros de Sobrarbe o Trasteros de las Artes, entre otras.

Ese mismo día, el Centro Cultural de Aínsa proyectará el documental '¿Qué tienes debajo del sombrero?', dedicado a la escultora estadounidense Judith Scott, artista con síndrome de Down considerada una referencia internacional del art brut. Tras la proyección se celebrará un coloquio sobre inclusión cultural, discapacidad y creación artística en el medio rural.

UN VERANO UNIVERSITARIO CENTRADO TAMBIÉN EN EL CAMBIO CLIMÁTICO

La Universidad de Zaragoza desarrollará además durante la misma semana otra actividad académica en Sobrarbe con el curso de verano 'Pirineos en cambio. Biodiversidad y señales del cambio climático en los Pirineos: indicadores, impactos y gestión'.

La formación, coordinada por el profesor Luis Alberto Longares y el biólogo Álvaro González, reunirá del 6 al 10 de julio a investigadores, estudiantes y profesionales del ámbito ambiental para analizar los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas pirenaicos mediante sesiones que se desarrollarán en Aínsa, Revilla y distintos espacios naturales de la comarca.