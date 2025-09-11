El arte de Alba Cantera abre las exposiciones del III "Espacio Joven Fundación Ibercaja para el Desarrollo Artístico"

ZARAGOZA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Espacio Joven de Fundación Ibercaja retoma este mes de septiembre su actividad habitual, continuando una vez más como el escaparate de referencia para los jóvenes artistas aragoneses donde pueden mostrar sus creaciones al público y que abre con el arte de la zaragozana Alba Cantera.

Es una oportunidad que brinda la entidad a través de su certamen "Espacio Joven Fundación Ibercaja para el Desarrollo Artístico" que llega a su tercera edición con nuevas exposiciones.

Así, la primera del calendario ya se puede visitar hasta el 31 de octubre y cuenta con obras de la joven artista zaragozana Alba Cantera. Enmarcada bajo el título "Evolución", la muestra cuenta con 60 obras que reflejan la evolución de la artista a lo largo de los últimos años.

Entre ellas, los visitantes podrán descubrir retratos, una serie de carboncillos, pinturas realistas y acrílicos, además de una serie dedicada al cine y al cómic.

Con esta muestra, la joven artista ofrece un viaje visual a través de sus últimos años pintando, donde expone su transformación, los tropiezos y descubrimientos en su inicio en el mundo del arte. Un proceso donde se observa la autenticidad y firmeza a la que ha llegado con sus obras. "Evolución" es un recorrido por su crecimiento, siempre protagonizado por la pasión y el arte.

Alba Cantera (Zaragoza, 2005) es estudiante del Grado de Química en la Universidad de Zaragoza y su gran pasión es la pintura. Fue alumna del Conservatorio de Danza y Música y en el mundo del arte siempre ha sido autodidacta.

Pese a su juventud, ha recibido diferentes premios como sus tres reconocimientos en el certamen "4 Artes", el accésit en el premio Fundación Ibercaja de Pintura Joven 2022, además de ser semifinalista en la primera edición del certamen internacional "tARTget Prize" este mismo año.

CINCO ARTISTAS

A lo largo de los próximos meses, el Espacio Joven de Fundación Ibercaja exhibirá la obra de los ganadores de la tercera convocatoria para el Desarrollo Artístico, impulsada por la entidad y dirigida a las nuevas generaciones de creadores aragoneses.

Un total de 5 artistas llevarán a cabo exposiciones individuales hasta finales del año 2026, a las que se sumará una muestra colectiva en la que participarán dos artistas.

Además, el Community Wall, la pared que puede contemplarse desde la calle Fernando el Católico, será pintada por otros tres nuevos artistas con sus diferentes murales presentados al concurso. Esta iniciativa no solo ofrece visibilidad, sino que fomenta el diálogo entre el arte contemporáneo y el entorno urbano.