El arte urbano se plasma en fachadas y paredes convertidas en lienzos para revitalizar los barrios de Teruel

El Ayuntamiento y la Federación de Asociaciones Vecinales impulsan AR2 Teruel. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Teruel y la Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales de Teruel (FAVCT) han presentado este miércoles 'AR3 Teruel', un nuevo programa de arte urbano participativo que nace con el objetivo de revitalizar espacios de la ciudad a través de intervenciones artísticas en fachadas y muros de distintos barrios.

La iniciativa, impulsada por la Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales de Teruel y patrocinada por el Ayuntamiento, pretende transformar zonas degradadas o afectadas por pintadas en espacios de expresión artística, convivencia y cohesión social. El programa contempla cada año la realización de tres murales: dos colaborativos y un mural de autor.

Durante la presentación, Pepe Polo, representante de la Federación de Asociaciones Vecinales, ha destacado el auge internacional del arte urbano y el protagonismo que está adquiriendo España dentro de este movimiento artístico. "Estamos en un momento importante para el arte urbano. Se están desarrollando proyectos en ciudades de todo el mundo y España es uno de los países que más está apostando por este tipo de iniciativas", ha señalado al tiempo que ha subrayado la presencia de murales españoles entre los finalistas de importantes certámenes internacionales en los últimos años.

El concejal de Cultura, Carlos Méndez, ha reseñado que AR3 Teruel "no es solo arte urbano", sino una forma de "llevar la cultura a la calle y acercarla a los barrios". Méndez ha incidido en el carácter participativo del proyecto, en el que colaborarán vecinos, asociaciones y artistas para "transformar espacios cotidianos en lugares con identidad y vida".

El programa contribuirá a embellecer la ciudad, dinamizar los barrios y hacer de Teruel "una ciudad más creativa y atractiva culturalmente". Méndez ha agradecido a la Federación vecinal el impulso de una propuesta surgida de los presupuestos participativos y ha valorado el papel fundamental de los artistas seleccionados.

Por su parte, el concejal de Participación Ciudadana, Julio Esteban, ha puesto el acento en la implicación directa de la ciudadanía en la gestión municipal. Según ha expuesto, este tipo de proyectos "fortalecen y fomentan una ciudad mucho más bella" y convierten los espacios públicos "en lienzos para la reflexión y para transmitir mensajes positivos a la sociedad".

Esteban ha remarcado que AR3 Teruel nace con vocación de continuidad y ya se trabaja en futuros espacios y temáticas para próximas intervenciones, diferenciando entre los murales participativos y los murales de autor en función de las características de cada enclave.

Tanto Méndez como Esteban han aclarado que AR3 Teruel aspira a consolidarse como una herramienta estable de transformación urbana, participación vecinal y promoción cultural, actuando cada año en distintos barrios de la ciudad y del medio rural.

PRIMERA EDICIÓN

La primera edición de AR3 Teruel se desarrollará en el barrio de La Fuenfresca, el barrio rural de Caudé y el barrio de El Carmen. La artista Elena Castillo será la encargada de los dos murales colaborativos.

El primero se realizará en La Fuenfresca, en el conocido como "parque del osito", donde la obra integrará osos, naturaleza y escenas infantiles inspiradas en el entorno del parque y el cercano pinar. El mural contará con la participación de escolares del colegio de La Fuenfresca y miembros de Atadi.

"El objetivo es que el mural no sea solo decorativo, sino que invite a los niños a mirar, imaginar y jugar", ha explicado la artista quien ha señalado que comenzará pintar el mural el viernes 29 de mayo.

La segunda intervención, que se iniciará el 14 de junio, llevará por título 'El rumor del lavadero' y se ubicará en el antiguo lavadero de Caudé. La obra reflejará la relación histórica del barrio rural con el agua y representará distintas generaciones compartiendo un espacio común. En este caso también participarán vecinos de Caudé en el proceso creativo.

Otro mural de autor correrá a cargo de la artista Yasmina Oliveros y estará dedicado a los Amantes de Teruel. La intervención se realizará en una fachada de 300 metros cuadrados del barrio de El Carmen, en la calle Valparaíso, y consistirá en la reproducción de una obra de Muñoz Degrain centrada en la figura de Isabel de Segura.

Oliveros ha trasladado que ha querido reinterpretar la escena "con una mirada contemporánea", reivindicando el valor universal de los mitos y leyendas. "Son historias que hablan de emociones y conflictos humanos que siguen siendo actuales". La artista ha mencionado el reto técnico que supondrá trasladar un retrato pictórico de pequeño formato a una fachada de grandes dimensiones, una intervención que se ejecutará durante la primera quincena de septiembre.