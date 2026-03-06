Artistas y galerías aragonesas muestran su obra en ARCO y Hybrid durante la Semana del Arte de Madrid

El director general de Cultura, Pedro Olloqui, y el director del IAACC Pablo Serrano, Julio Ramón, junto al zaragozano Miguel Marcos, ante un cuadro de Víctor Mira que exhibe la galería de Marcos en ARCO. - GOBIERNO DE ARAGÓN

Artistas y galerías aragonesas participan estos días en varias de las principales ferias de arte contemporáneo que se celebran en Madrid con motivo de la Semana del Arte, entre ellas ARCO y Hybrid, uno de los principales escaparates internacionales del sector. La presencia de los creadores de la Comunidad cuenta además con el respaldo de una delegación institucional de la Dirección General de Cultura del Gobierno de Aragón, que acompaña a los artistas en su recorrido por estos certámenes.

La delegación aragonesa ha realizado durante estos días distintas visitas a los espacios expositivos en los que se muestran obras de artistas vinculados con Aragón, con el objetivo de apoyar su proyección y visibilizar el trabajo de galerías y creadores de la comunidad dentro del panorama artístico nacional e internacional.

Tras recorrer este jueves otras ferias paralelas como JustMAD y Art Madrid, la agenda institucional ha continuado este viernes con una visita a ARCO, la feria internacional de arte contemporáneo que se celebra en el recinto ferial de IFEMA y que reúne cada año a galerías y coleccionistas de todo el mundo.

Durante el recorrido por ARCO, la delegación aragonesa ha visitado varias galerías que exhiben obras de artistas vinculados con Aragón o con una importante presencia en el contexto artístico de la comunidad. Entre ellas, la galería Leandro Navarro, que expone piezas de figuras fundamentales del arte español como el escultor Pablo Gargallo y el pintor Antonio Saura, dos de los nombres más relevantes del arte aragonés del siglo XX.

El itinerario incluye también la galería Marc Doménech, que presenta la obra de la artista Charo Pradas, así como el espacio de la galería Guillermo de Osma, donde se expone trabajo del artista Dis Berlín. Asimismo, la delegación ha visitado la galería Max Estrella, que muestra piezas del artista conceptual Eugenio Ampudia.

La agenda en ARCO ha permitido además conocer otros proyectos vinculados con Aragón presentes en la feria, como la galería dirigida por el zaragozano Miguel Marcos o el espacio Chiquita Room, donde expone la artista visual y escritora Laía Argüellas Folch. También han visitado el stand de la galería Commonwealth and Council, donde la artista Patricia Fernández desarrolla un trabajo que dialoga con la obra del pintor aragonés Francisco de Goya y Lucientes.

Durante el recorrido, la delegación se ha detenido igualmente en el espacio ENATE, que exhibe en el Guest Lounge el III Premio ENATE-ARCOmadrid 2026, otorgado a la obra 'S/T (2010)' del reconocido artista Luis Gordillo. También han visitado el stand de la Fundación Ibercaja, dedicado a presentar la renovación del Museo Goya de Zaragoza y una selección de obras procedentes del Premio Fundación Ibercaja de Pintura Joven, uno de los certámenes más destacados de promoción del talento artístico emergente.

JORNADA DE TARDE

Por la tarde, la agenda ha continuado con la visita a Hybrid Art Fair, otra de las citas relevantes de la Semana del Arte madrileña. En esta feria, centrada en propuestas contemporáneas y espacios independientes, la delegación aragonesa ha recorrido varios proyectos en los que participan artistas vinculados con la comunidad.

Entre ellos, el espacio de Veo Arte en todas partes, donde se presentan obras de Cayotiko e Índigo Planets; la galería La Cabina, que exhibe trabajos de la artista Dafne Artigot; y Raum E116, que muestra creaciones de Sergio Frutos.

La presencia institucional aragonesa en la Semana del Arte de Madrid concluirá este sábado con un acto que tendrá lugar a las 13.00 horas en el marco de ARCO. En él se celebrará una mesa redonda dedicada al 30 aniversario del Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos (IAACC) Pablo Serrano y al proyecto expositivo 'Aragón y las artes'.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Aragón busca reforzar la visibilidad del sector artístico de la comunidad en uno de los encuentros culturales más importantes del calendario internacional, al tiempo que respalda el trabajo de artistas y galerías aragonesas en un contexto que reúne cada año a profesionales del arte, coleccionistas, instituciones culturales y público especializado de numerosos países.