ASAJA Aragón alerta del "etiquetado trampa" de la UE a productos de Marruecos y el "grave" perjuicio al campo español

Imagen de la tractorada en Zaragoza del 23 de enero para protestar por la reduccion de la PAC y el acuerdo UE-Mercosur - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

ASAJA Aragón ha mostrado su total rechazo a la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) de la modificación de las reglas de origen que permite que productos agrícolas y pesqueros procedentes del Sáhara Occidental se comercialicen como si fueran marroquíes con un "etiquetado trampa".

Esta decisión permite que tomates, hortalizas y pescado procedentes de este territorio entren en los mercados europeos beneficiándose de las preferencias arancelarias del Acuerdo de Asociación UE-Marruecos, pese a "no cumplir" las mismas exigencias que se imponen a los productores europeos.

El secretario general de ASAJA Aragón, Ramón Solanilla, ha advertido de que "este cambio supone legalizar una competencia desleal, que hunde los precios y pone en riesgo la viabilidad de miles de explotaciones agrarias".

"Nuestros agricultores cumplen estrictas normas laborales, medioambientales y sanitarias, mientras se permite la entrada de producto extracomunitario sin las mismas garantías", ha comparado.

SIN CLARIDAD

ASAJA Aragón ha alertado, además, de que esta modificación facilita un etiquetado "engañoso", ya que el origen real de los productos del Sáhara Occidental "queda oculto" bajo denominaciones de regiones marroquíes como Dajla o El Aaiún, "impidiendo" que el consumidor sepa con claridad qué está comprando.

Según Solanilla, "no se está defendiendo ni al productor ni al consumidor europeo; se prima la continuidad del comercio a cualquier precio, aunque eso suponga engañar en el etiquetado y arruinar al campo", ha criticado.

Desde esta organización agraria han recordado que esta medida trata de "eludir" la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que anuló el acuerdo comercial por no diferenciar el territorio del Sáhara Occidental. "En lugar de respetar la legalidad y garantizar la trazabilidad, la Comisión Europea ha optado por maquillar el origen de los productos", ha señalado Solanilla.

ASAJA Aragón ha calificado de "especialmente grave" que el Gobierno de España haya permitido que esta decisión saliera adelante en Bruselas, pese al rechazo mayoritario del sector agrario, recordando que la objeción presentada en el Parlamento Europeo se perdió por un solo voto.