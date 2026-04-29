Ascaso (Huesca) se queda sin su 'Muestra de cine más pequeña del mundo' tras el derrumbe de un muro

Archivo - La XII Muestra de Cine de Ascaso. - MUESTRA DE CINE DE ASCASO - Archivo

BOLTAÑA (HUESCA), 29 (EUROPA PRESS)

La Asamblea de la Asociación de Vecinos y Amigos de Ascaso 'Los Relojes' ha decidido suspender la 'Muestra de cine más pequeña del mundo', que se celebra cada verano en esta pedanía de Boltaña (Huesca), ante la imposibilidad de celebrarla en las fechas previstas --del 25 al 29 de agosto-- debido al derrumbe del muro que acogía la cita por las intensas lluvias del pasado mes de febrero.

Se trata del muro que separa la denominada 'Era del Cine', situada casi tres metros por encima, de la senda que conduce a las populares pozas del lugar, han informado los organizaciones de la muestra.

Durante estos meses, la Asociación ha mantenido conversaciones tanto con la propiedad de la finca como con el Ayuntamiento de Boltaña, explorando distintas vías que permitieran abordar la restauración del tramo afectado del muro, de aproximadamente diez metros de longitud y tres de altura.

Sin embargo, no ha sido posible garantizar una solución que asegure las condiciones necesarias de seguridad para los cientos de personas que cada verano acuden a la muestra. "Por responsabilidad, y con pesar, la Asociación se ve obligada a suspender la décimo quinta edición de la Muestra de cine de Ascaso", ha lamentado.

Han asegurado que es "una decisión difícil", pero que tiene en cuenta "la complejidad que implica la organización de un festival de proyección internacional como este", desde la selección y contratación de películas, a menudo con escasa distribución comercial en España, hasta la coordinación con cinestas y artistas invitados, la gestión del voluntariado, la adecuación de los espacios de proyección, la programación de actividades culturales paralelas y la organización del concierto de clausura.

"UN RIESGO INASUMIBLE"

En las circunstancias actuales, formalizar compromisos que no puedan cumplirse supondría "un riesgo inasumible para la sostenibilidad económica de una entidad pequeña y sin ánimo de lucro".

La Asociación ha expresado su más sincero agradecimiento a las entidades y empresas que ya habían confirmado su apoyo a esta edición, así como a las administraciones que, año tras año, hacen posible la Muestra con su respaldo --el Ayuntamiento de Boltaña, la Comarca de Sobrarbe y la Diputación Provincial de Huesca (DPH)--, así como a todas las personas voluntarias que habían mostrado su disposición a colaborar.

A pesar de las dificultades, la Asociación ha reiterado su compromiso con este proyecto y se ha puesto a disposición del Ayuntamiento de Boltaña para valorar la posibilidad de celebrar esta décimo quinta edición en un espacio alternativo que el municipio pueda habilitar en la aldea y que reúna las condiciones adecuadas antes de agosto.

Del mismo modo, ha abierto un proceso de reflexión sobre la continuidad futura de la Muestra, ya sea en Ascaso o en otro municipio que desee acoger una iniciativa cultural que, a lo largo de estos quince años, "ha contribuido a revitalizar y dar nueva vida a esta pequeña aldea pirenaica".

"Con orgullo y gratitud, la Asociación mira el camino recorrido: 15 años en los que este singular festival ha logrado consolidarse y obtener el reconocimiento tanto de la sociedad aragonesa como del mundo cinematográfico español", ha concluido.