La asesoría jurídica del Ayuntamiento de Zaragoza sobre la ocupación ilegal atiende 489 casos en cinco años

ZARAGOZA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El servicio de asesoramiento jurídico gratuito en materia de ocupación ilegal de viviendas del Ayuntamiento de Zaragoza ha atendido 489 asuntos desde su apertura, en enero de 2021, 85 de ellos este último año.

Esta asesoría es fruto del convenio que firmaron el Ayuntamiento de Zaragoza y el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza (Reicaz) y que se puso en funcionamiento con el objetivo de orientar a quienes sufren este problema en la ciudad, ha informado el Consistorio.

"En lo referente a los datos acumulados de 2025, se han sumado 85 nuevos casos atendidos, de los que 70 son de propietarios y 15 de vecinos que sufren las consecuencias. Asimismo, de esas consultas realizadas 22 ya tienen una situación judicial iniciada, en 55 se asesoró para denunciar y en 8 no se iniciaron trámites", ha explicado el consejero municipal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano.

Respecto al reparto geográfico de los datos de 2025, las consultas alcanzaron a situaciones repartidas en 11 distritos y cuatro consultas se hicieron para barrios rurales.

En concreto, Delicias, con 24 consultas, encabeza el ranking de forma significativa, seguida por los 12 casos en el Casco Histórico, los 9 en Torrero-La Paz y 7 en San José.

"En cuanto al tipo de bien ocupado, 83 hacían referencia a viviendas particulares, 1 a un local y 1 a un edificio al completo", ha destacado Víctor Serrano.

DATOS SIMILARES DESDE 2024

"La ocupación ilegal es un problema que se mantiene con datos casi idénticos a 2024", ha recordado el consejero, quien ha añadido que "la extensión de esta problemática sigue afectando a todos los barrios y es especialmente dura para nuestros vecinos más vulnerables o con rentas más bajas, que pueden encontrarse indefensos ante una situación de estas características".

"En estos años, hemos revertido el trato de favor que los ocupantes ilegales de vivienda llegaron a tener y hemos trabajado conscientes de la protección y el asesoramiento que debe prestar este ayuntamiento a nuestros vecinos, frente a un problema que en el que no tenemos competencia municipal para la acción directa y que se alarga duramente en procesos legales con una normativa nacional que protege más al ocupa que al ciudadano", ha especificado.

Si se atiende a los datos globales en estos cinco años, en 2021, al inicio de la Asesoría Jurídica Gratuita, las consultas fueron el 39% de las 489 acumuladas, mientras que en 2024 y 2025 han tenido el 18% y el 17% respectivamente.

Por zonas, en total, Casco Histórico (94 expedientes) y Delicias (93) despuntan con el 19% de los asesoramientos, seguidos de Torrero-La Paz (37) con el 8%, y un triple empate de 27 casos, el 6% del total, en los distritos de Las Fuentes, Oliver-Valdefierro y San José.

GUÍA INFORMATIVA CIUDADANA

Para completar y facilitar la información, el Reicaz y el Ayuntamiento de Zaragoza tienen a disposición de todos los ciudadanos la 'Guía jurídica para los afectados por la ocupación ilegal', que a finales de 2024 se reeditó para facilitar la información relativa a cuestiones como qué es la ocupación ilegal, en qué consiste el servicio de asistencia, a quién va dirigido, los protocolos de actuación basados en la legislación actual, el coste y tiempo de los procedimientos, o cómo realizar las denuncias pertinentes.

Este documento ha sido repartido por el Ayuntamiento de Zaragoza en Centros Cívicos de la ciudad y en otros equipamientos municipales con la intención de dar a conocer esta asesoría legal gratuita entre los zaragozanos.

La atención del Servicio de Asistencia Jurídica a Afectados por la Ocupación Ilegal de Inmuebles se realiza directamente a través del teléfono '650 662 430', que funciona en horario de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, de lunes a viernes, así como mediante correo electrónico 'consultasocupacionilegal@reicaz.es' disponible las 24 horas del día.