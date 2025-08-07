La asesoría jurídica gratuita frente a la ocupación ilegal de vivienda acumula ya 457 casos atendidos

ZARAGOZA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El servicio de asesoramiento jurídico gratuito para ciudadanos afectados por la ocupación ilegal de viviendas ha atendido 457 asuntos en cuatro años, desde que se abriera en 2021, 53 de los cuales se han dado en este primer semestre de 2025. Esta asesoría es fruto del convenio que firmaron el Ayuntamiento de Zaragoza y el Colegio de Abogados de Zaragoza (REICAZ) y que se puso en funcionamiento con el objetivo de orientar a quienes sufren este problema en la ciudad.

"En lo referente a los datos acumulados del primer semestre de 2025, se han sumado 53 nuevos casos atendidos, de los que 42 son de propietarios y 11 de vecinos que sufren las consecuencias. Asimismo, de esas consultas realizadas --9 en enero, 8 en febrero, 8 en marzo, 7 en abril, 15 en mayo y 6 en junio--, 15 ya tienen una situación judicial iniciada, en 33 se asesoró para denunciar y en 5 no se iniciaron trámites por el momento", ha explicado el consejero de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano.

Si se atiende al registro por distritos, la mayor acumulación este semestre se da en Delicias, que con 14 casos, lo que supone un 26,4% de las incidencias, y le siguen San José con 7 casos (13,2%), Casco Histórico con 6 (11,3%), y Torrero-La Paz con 5 (9,4%).

Además, del montante total se ha detectado vulnerabilidad en 8 casos, los cuales se han comunicado a los servicios sociales. "La ocupación ilegal es un problema que se mantiene en el tiempo", ha recordado Víctor Serrano, quien ha apuntado que se han recibido en estos seis meses casos desde 12 distritos o barrios rurales, "lo que indica que la extensión de esta problemática afecta a todos los barrios y es especialmente dura para nuestros vecinos más vulnerables o con rentas más bajas, que pueden encontrarse indefensos ante una situación de estas características".

"En estos años, hemos revertido el trato de favor que los ocupantes ilegales de vivienda llegaron a tener en gobiernos anteriores a 2019 y hemos trabajado conscientes de la protección y el asesoramiento que debe prestar este ayuntamiento a nuestros vecinos", ha especificado Serrano.

GUÍA CIUDADANA

Para completar y facilitar la información, el REICAZ y el Ayuntamiento de Zaragoza tienen a disposición de todos los ciudadanos la 'Guía jurídica para los afectados por la ocupación ilegal' para facilitar la información relativa a cuestiones como qué es la ocupación ilegal, en qué consiste el servicio de asistencia, a quién va dirigido, los protocolos de actuación basados en la legislación actual, el coste y tiempo de los procedimientos, o cómo realizar las denuncias pertinentes.

Este documento, que ha sido reeditado hace unos meses, ha sido repartido por el Ayuntamiento de Zaragoza en Centros Cívicos de la ciudad y en otros equipamientos municipales con la intención de dar a conocer esta asesoría legal gratuita entre los zaragozanos.

La atención del Servicio de Asistencia Jurídica a Afectados por la Ocupación Ilegal de Inmuebles se realiza directamente a través del teléfono 650 662 430, que funciona en horario de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, de lunes a viernes, así como mediante correo electrónico consultasocupacionilegal@reicaz.es disponible las 24 horas del día.