El asfaltado del camino de Ronda en Montañana se renovará con una inversión de más de 48.000 euros

ZARAGOZA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza renovará este mes de agosto el asfaltado del camino de Ronda, en el barrio rural de Montañana, para mejorar el estado del firme y reforzar la seguridad vial. La actuación se ejecutará con cargo al Plan Extraordinario de Inversiones en Barrios Rurales 2026 con una inversión de 48.396 euros (IVA incluido).

Las obras consistirán en la renovación de la capa de rodadura en tres tramos diferenciados del camino, cuyo pavimento está muy deteriorado, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y prolongar la vida útil del firme.

El proyecto contempla el saneo del pavimento existente mediante el fresado de la capa superficial en las zonas necesarias, la aplicación de un riego de adherencia y la extensión de una nueva capa de mezcla bituminosa en caliente de cinco centímetros de espesor.

Los trabajos se ejecutarán garantizando una correcta integración con el pavimento existente, evitando desniveles y preservando las cotas de acceso a las propiedades cercanas.

El camino de Ronda cuenta con una anchura media de unos 3,5 metros, con algunos estrechamientos y sin arcenes ni señalización horizontal, por lo que durante la ejecución de las obras será necesario regular el tráfico y establecer, cuando sea preciso, un sistema de paso alternativo para compatibilizar la circulación con los trabajos y garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios.

La actuación no afectará a la señalización vertical ni requerirá la reposición de marcas viales, al no existir interferencias con las labores de pavimentación previstas.

La concejal delegada de Barrios Rurales, Paloma Espinosa, ha destacado que esta actuación responde al "compromiso del Ayuntamiento de seguir atendiendo las necesidades que trasladan las juntas vecinales y de invertir en la mejora de unas infraestructuras que resultan esenciales para el día a día de los vecinos de nuestros barrios rurales".

Asimismo, ha subrayado que la conservación y modernización de la red de caminos municipales es una prioridad porque repercute directamente en la calidad de vida de quienes viven y trabajan en estos núcleos.

"Con inversiones como esta seguimos avanzando hacia unos barrios rurales mejor comunicados y con unos servicios acordes a las necesidades de sus vecinos", ha finalizado diciendo.