El asfaltado de la pista Plan-Chía reducirá en 45 minutos la conexión entre los valles de Chistau y Benasque

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en el inicio de la obra, que supone una inversión de 7,5 millones de euros. - GOBIERNO DE ARAGÓN

CHÍA (HUESCA), 26 (EUROPA PRESS)

Los presidentes del Gobierno de Aragón y de la Diputación Provincial de Huesca, Jorge Azcón e Isaac Claver, han dado este martes el pistoletazo de salida a las obras de acondicionamiento y asfaltado de la pista de 25 kilómetros que une las localidades de Plan y Chía, conectando de forma directa con la carretera HU-V-6412. La inversión asciende a 7,5 millones.

El acto de colocación de primera piedra celebrado en Chía marca el inicio de un proyecto que atiende a una reivindicación histórica de los vecinos y que pone fin a 50 años de inacción política en la zona respecto a la mejora de las comunicaciones entre ambos valles. "Este asfaltado, que ensanchará la pista hasta los 5 metros útiles, se traducirá en un ahorro de más de tres cuartos de hora para cruzar del valle de Chistau al valle de Benasque, y viceversa, a través del collado de Sahún", ha destacado el presidente Azcón.

Los trabajos, enmarcados en el Plan Pirineos, son el resultado de un convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Huesca (DPH) y los ayuntamientos de Plan, San Juan de Plan, Sahún y Chía, que recibió la autorización del Consejo de Gobierno el 23 de julio de 2025. Esta actuación representa un ejemplo de colaboración institucional.

El entendimiento entre el Gobierno autonómico y la institución provincial han sido la pieza clave para impulsar una infraestructura vital para los valles de Gistaín y Benasque. La obra supone una inversión total de 7,5 millones de euros, cofinanciados por ambas instituciones: el Gobierno de Aragón aporta 4,2 millones de euros y la DPH asume los 3,3 millones restantes.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha subrayado que "unas buenas conexiones son clave para que la gente pueda seguir viviendo en nuestros pueblos, para desestacionalizar el turismo y, en definitiva, para mejorar el día a día de los vecinos de la zona".

El líder del Ejecutivo aragonés ha explicado que se tratará de canalizar fibra óptica a lo largo de la infraestructura para "incluir otra mejora en la calidad de vida de los vecinos". Esta instalación solo se llevará a cabo en caso de que se superen los trámites ambientales necesarios y, según ha asegurado Azcón, "supondrá una evidente mejora en la conectividad a internet, una demanda habitual en muchos de los municipios del entorno".

TRANSFORMACIÓN RADICAL

El proyecto contempla una modernización integral de la infraestructura actual para garantizar la máxima seguridad y comodidad de los usuarios.

Las actuaciones principales consistirán en un nuevo firme; se actuará sobre el drenaje superficial y se suavizarán algunas de las curvas del trazado actual, mientras que en materia de seguridad vial se mejorará sustancialmente la señalización, el balizamiento y los elementos de contención.

El impacto directo en el día a día de los habitantes de la zona será inmediato, pues, gracias a este asfaltado, el tiempo de desplazamiento entre Chía y Plan se reducirá drásticamente a la mitad, logrando un ahorro de 45 minutos por trayecto. Este logro supondrá un avance sin precedentes en la cohesión territorial y en la conectividad diaria entre ambos valles.

GESTIÓN Y FINANCIACIÓN PLURIANUAL

La aportación económica del Gobierno de Aragón se distribuye de forma plurianual a lo largo de tres ejercicios económicos, materializándose a través de una subvención otorgada a la corporación provincial con el siguiente desglose: 2025: 1,1 millones de euros; 2026, 1,35 millones de euros; 2027, 1,75 millones de euros.

En el marco de la alianza entre ambas administraciones, la DPH ha sido la institución encargada de redactar los proyectos y se ocupará también de ejecutar los trabajos, cuya finalización está prevista a lo largo de 2028.