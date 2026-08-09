La Asociación de Enfermería Comunitaria Aragonesa celebrará en octubre su congreso

Cartel del congreso. - AECA

ZARAGOZA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Enfermería Comunitaria Aragonesa (AECA) celebrará los días 1 y 2 de octubre de 2026 el I Congreso AECA y el I Encuentro EIR de Enfermería Familiar y Comunitaria de Aragón, en el Centro de Innovación, Formación e Investigación en Ciencias de la Educación (CIFICE) de la Universidad de Zaragoza.

Bajo el lema 'Del valor a la acción: respuestas comunitarias a retos actuales', este congreso nace con el objetivo de generar un espacio de encuentro, reflexión y aprendizaje compartido entre profesionales comprometidos con la salud comunitaria y con el fortalecimiento de la Atención Primaria.

Aunque en el 2024 se organizaron las I Jornadas de la AECA desde la organización han querido apostar por aumentar la duración del encuentro convirtiéndolo en un congreso de dos días. Desde esta asociación, plantean este congreso como un punto de encuentro abierto, dinámico y participativo, en el que compartir experiencias innovadoras, proyectos comunitarios, investigación, herramientas prácticas y nuevas formas de abordar los desafíos actuales desde una mirada comunitaria, interdisciplinar y centrada en las personas.

A lo largo de las dos jornadas se desarrollarán mesas redondas, talleres prácticos, comunicaciones científicas, foros de debate y espacios de intercambio con asociaciones y entidades sociales y sanitarias de Aragón.

Además, el congreso acogerá el I Encuentro de Enfermeras Internas Residentes de Enfermería Familiar y Comunitaria de Aragón, apostando por visibilizar el papel de las nuevas generaciones de especialistas y favorecer la creación de redes profesionales. La organización desea que este congreso sea también una oportunidad para seguir construyendo comunidad entre profesionales, entidades y ciudadanía, poniendo en valor el trabajo que se realiza desde los distintos territorios y generando respuestas colectivas a los retos actuales en salud.