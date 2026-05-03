La Asociación de Nabateros del Sobrarbe ultima los detalles del XL Descenso de Nabatas

Cartel del XL Descenso de Nabatas del Sobrarbe. - ASOCIACIÓN DE NABATEROS DEL SOBRARBE

LASPUÑA (HUESCA), 3 (EUROPA PRESS)

La Asociación de Nabateros del Sobrarbe ultima los preparativos para la celebración del XL Descenso de Nabatas, una cita ya consolidada como uno de los eventos culturales más representativos del Pirineo aragonés y del calendario tradicional de Aragón. Durante los días 22, 23 y 24 de mayo, Laspuña y Aínsa, junto a Puyarruego como escenario de inicio, en pleno Sobrarbe (Huesca), volverán a situarse en el centro de la actividad cultural y turística con un programa que combina tradición, historia, participación popular y dinamización del territorio.

El cartel oficial refleja la esencia del Descenso, con el río Cinca como eje, la nabata como símbolo identitario y el trabajo colectivo que ha garantizado la continuidad de esta tradición.

Un programa que une tradición y participación La programación comenzará el viernes en Puyarruego, con un homenaje a los nabateros que nos han traído hasta aquí, en reconocimiento a todas las personas que han mantenido viva esta tradición.

La jornada se completará con una nueva edición del festival musical, dando inicio a un fin de semana en el que tradición y convivencia van de la mano en un entorno único como Sobrarbe.

El sábado estará marcado por la participación popular, con la andada por el Camino de los Nabateros, el mercadillo artesanal, visitas guiadas y una jornada que culminará con una cena popular y actuaciones musicales.

El momento más esperado llegará el domingo con el descenso de nabatas por el río Cinca, desde Laspuña hasta Aínsa, a lo largo de los cerca de 12 kilómetros que separan ambas localidades, recreando el antiguo oficio nabatero y ofreciendo una imagen única de gran valor cultural y emocional.

La jornada se desarrollará con distintos actos tradicionales, entre ellos un acto de reconocimiento a los nabateros, especialmente a aquellos que ya no están, la misa nabatera y el almuerzo popular, culminando con la llegada de las nabatas a Aínsa como broche final del fin de semana.

IDENTIDAD, MEMORIA Y FUTURO

El Descenso de Nabatas no es solo una recreación histórica, sino una manifestación viva del patrimonio cultural inmaterial, reconocida a nivel internacional, que representa el esfuerzo, la transmisión de conocimiento y el vínculo profundo entre el territorio y sus gentes.

Desde la Asociación de Nabateros del Sobrarbe se destaca el trabajo constante de todos sus miembros, colaboradores e instituciones, que hacen posible que esta tradición continúe creciendo y adaptándose a los nuevos tiempos sin perder su esencia. Este 40º descenso supone además un hito simbólico que refuerza el compromiso con la conservación y difusión de una de las tradiciones más singulares del Pirineo.

UN FIN DE SEMANA PARA VIVIR SOBRARBE

Se espera una gran afluencia de visitantes durante todo el fin de semana, consolidando el evento como un motor cultural y turístico para la comarca. Las calles, plazas y orillas del río se llenarán de vida, tradición y convivencia, en un ambiente único que define el carácter del Sobrarbe.

Desde la Asociación de Nabateros se invita a vecinos y visitantes a acompañar este fin de semana tan especial y a formar parte de una tradición única que sigue viva gracias al esfuerzo colectivo.