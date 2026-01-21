Aspanoa aporta 200.000 euros para investigar dos cánceres infantiles de mal pronóstico

Daniel Orós (Director Científico Del IIS Aragón), Patricia Sancho, Ariel Ramírez Y Gabriel Tirado (Presidente De Aspanoa). - ASIER ALKORTA/ASPANOA

ZARAGOZA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Aspanoa aportará 200.000 euros para investigar nuevos tratamientos para el neuroblastoma y el meduloblastoma, dos tumores infantiles con un pronóstico mejorable.

Ambos proyectos, que reciben idéntica aportación --100.000 euros cada uno--, se desarrollarán principalmente en el Instituto de Investigación Sanitaria Aragón (IIS Aragón) y estarán liderados por los científicos Ariel Ramírez y Patricia Sancho, ha informado la entidad centrada en el cáncer infantil.

La investigación promovida por la doctora Patricia Sancho se centra en el meduloblastoma, que es el tumor cerebral maligno más frecuente en niños y uno de los más agresivos. Este cáncer aparece en el cerebelo y, si pertenece al Grupo 3 o 4, presenta un peor pronóstico, con mayores probabilidades de que reaparezca tras los tratamientos habituales y causen la muerte del niño.

El objetivo del equipo de la doctora Sancho es, por tanto, evitar que el tumor retorne, para lo que concentrarán sus esfuerzos en las células madre tumorales del meduloblastoma, es decir, aquellas que resisten los tratamientos habituales y causan la reaparición del tumor.

En una anterior investigación financiada por Aspanoa, Sancho descubrió que uno de los puntos débiles de las células madre tumorales del meduloblastoma eran sus mitocondrias, que son como los "pulmones" de las células.

Por ello, pretenden probar fármacos que inhiban las mitocondrias de estas células y las "ahoguen", causando su muerte y evitando la reaparición del meduloblastoma. Esto lo van a hacer probando distintos medicamentos, destacando especialmente el Minnelide, que en fases preliminares ha duplicado la supervivencia de ratones con meduloblastoma.

"No se sabe aún por qué y creemos que puede deberse precisamente a que este medicamento inhibe sus mitocondrias", ha explicado la doctora Sancho.

El Minnelide es un fármaco experimental que actualmente está en ensayos de fase 1 y fase 2 en cánceres gastrointestinales de adultos, como páncreas, estómago y colon.

"Hay muy buenas perspectivas y creemos que, de funcionar en ratones con meduloblastoma, su traslación al paciente sería relativamente cercana, ya que se ha demostrado que el fármaco es seguro y únicamente habría que generar un ensayo para un nuevo tipo de población", ha indicado Sancho.

Junto con la doctora Sancho, participan en este proyecto las investigadoras Irene Chavarría, Pilar Espiau y Paula Martín, del grupo Células Madre Tumorales del IIS Aragón, así como Elena García, científica del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A).

CÉLULAS ASESINAS NATURALES

Por su parte, el equipo liderado por Ariel Ramírez tratará de buscar un tratamiento más efectivo contra el neuroblastoma, que es un tumor frecuente en la infancia, que se da especialmente en niños menores de 5 años y que aparece sobre todo en la zona del abdomen.

Aunque muchos neuroblastomas responden muy bien a los tratamientos habituales, aproximadamente el 40% de ellos son de alto riesgo y, en esos casos, la supervivencia sigue estando en torno al 50%. Por tanto, Ramírez va a enfocarse en este tipo de neuroblastomas con peor pronóstico, utilizando una doble estrategia terapéutica.

Por un lado, quiere probar un fármaco experimental desarrollado en Barcelona que se llama 'Omomyc', que está actualmente en ensayos clínicos con otro tipo de tumores, con resultados esperanzadores.

Este futuro medicamento bloquea un gen denominado MYC, que impulsa el crecimiento de los tumores y está presente en los cánceres más agresivos.

Por otro lado, en base a la experiencia que acumula su grupo de investigación en el desarrollo de inmunoterapias, quieren desarrollar una terapia celular específica para este tipo de tumores, utilizando para ello células NK --'Natural Killers'--, también denominadas "asesinas naturales" porque están presentes en el sistema inmune de todos los seres humanos y se encargan de destruir tumores.

En concreto, los investigadores quieren desarrollar un CAR que llevaría estas células NK hasta los neuroblastomas de alto riesgo y a las metástasis que estos puedan haber causado.

"En definitiva, es una terapia combinada, que utiliza una doble estrategia para intentar conseguir los mejores resultados", ha señalado el investigador, quien ha añadido que el fármaco evita el desarrollo tumoral, pero no lo elimina, mientras que con el CAR-NK buscan destruir el cáncer.

La investigación se llevará a cabo en modelos in vitro y en ratones con el objetivo de asentar las bases para un futuro ensayo clínico en pacientes, previsto más a medio plazo en el caso de que los resultados en el laboratorio sean los esperados.

FLEXIBILIDAD

Ariel Ramírez es investigador Ramón y Cajal en el Grupo I3C del IIS Aragón y junto con él participa en este proyecto Yurena Aguilar, oncopediatra en el Hospital Infantil Miguel Servet de Zaragoza.

Ramírez y Sancho han destacado "la flexibilidad" de la financiación de Aspanoa, que les va a permitir ajustar el uso de los recursos según los resultados que vayan obteniendo en sus respectivas investigaciones, y que además servirá para contratar a un científico más en cada uno de sus grupos.