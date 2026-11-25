Foto de familia en la segunda jornada de AUCON, en Mobility City. - TONI GALAN

ZARAGOZA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La primera edición de AUCON, el Congreso del Vehículo Autónomo y Conectado, organizado por ANFAC y Fundación Ibercaja, ha concluido este miércoles en Mobility City de Zaragoza tras dos jornadas, 24 y 25 de noviembre, en las que se ha situaod al vehículo autónomo y conectado ante una nueva revolución tecnológica.

En la jornada de este miércoles han participado el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, y la consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudes.

El encuentro, que durante dos jornadas ha reunido a más de 50 profesionales de la industria de automoción, empresas tecnológicas, centros de investigación y administraciones públicas ha incluido debate y análisis del futuro del vehículo autónomo y conectado, tanto en España como en el ámbito internacional.

AUCON se ha celebrado en un momento decisivo para el futuro del sector y ha contado con la asistencia más de 300 representantes de todo el entorno, en el que la inteligencia artificial, la conectividad y la automatización están impulsando una profunda transformación del automóvil y de toda su cadena de valor.

En su intervención, el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga ha destacado que la descarbonización "no consiste en renunciar a la industria, sino en transformarla: producir mejor y ser más competitivos mediante tecnologías más limpias, mayor eficiencia y más innovación".

Se ha referido a la automoción para apuntar que "este sector es uno de los ejemplos más visibles de cómo la transición ecológica y la digitalización están transformando la industria. La electrificación cambia los vehículos, pero también los componentes, las tecnologías, los proveedores y las capacidades profesionales".

En este contexto, ha aludido a los PERTE del vehículo eléctrico y conectado y de descarbonización industrial como instrumentos de apoyo a la transformación de nuestra industria, con ayudas de cerca de 3.000 millones de euros y algo más de 1.000 millones de euros, respectivamente, donde ha señalado que "estos han favorecido la transición energética, la inversión industrial, el empleo cualificado y el fortalecimiento de las capacidades productivas".

INNOVACIÓN EN TORNO A LA MOVILIDAD

Por su parte, Tatiana Gaudes ha agradecido que "ANFAC y Fundación Ibercaja hayan hecho posible este encuentro de innovación en torno a la movilidad. A lo largo de estos días, hemos hablado de sensores, de algoritmos, de normativa, de seguridad y de infraestructuras".

"Pero si hay una idea que me llevo de estas jornadas es que, detrás de cada vehículo autónomo, hay algo profundamente humano: el deseo de que moverse sea más seguro, más accesible y más sostenible para todos. La gran lección de AUCON se refiere a que los vehículos autónomos sólo tendrán sentido si generan confianza a través de la transparencia, el rigor y el diálogo. El futuro no se predice, se construye. Zaragoza lleva años demostrando que sabe hacerlo: con raíces y con visión, con historia y con ambición", ha continuado Gaudes.

En la segunda jornada se ha desarrollado la ponencia 'Top Leader Voice', a cargo del director del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial (IIIA), Carles Sierra. Después, el presidente de la Asociación Española de Proveedores de Automoción (SERNAUTO), Javier Pujol, ha abordado el vehículo autónomo y conectado como la nueva frontera de la industria de automoción y una oportunidad para la transformación de toda su cadena de valor.

UNA NUEVA CADENA DE VALOR PARA LA INDUSTRIA DE AUTOMOCIÓN

El cuarto bloque del congreso ha comenzado con la intervención del subdirector general de Calidad y Seguridad Industrial del Ministerio de Industria y Turismo, José Manuel Prieto. Posteriormente, la mesa redonda 'Movilidad autónoma y conectada, el impulso de la transformación de la cadena de valor' ha reunido a representantes de Ficosa, Bosch Mobility, Fagor Electrónica, GMV, Vicomtech, Tecnalia, Antolin y la Universidad de Deusto.

El debate ha permitido analizar cómo el vehículo definido por software (SDV) está cambiando la arquitectura del automóvil y el papel de los proveedores, así como dónde se genera el valor en este nuevo modelo, entre el software, los datos y la arquitectura electrónica.

También se han abordado los retos de validación y homologación, las oportunidades que ofrece España como entorno de pruebas y la necesidad de reforzar el talento y la colaboración entre universidades e industria.

LA IA Y LA SUPERCOMPUTACIÓN AL SERVICIO DE LA MOVILIDAD

La jornada ha seguido con una sesión de innovation pitches, en la que startups y centros tecnológicos han presentado sus proyectos y soluciones innovadoras para la movilidad. El cierre del programa de ponencias ha corrido a cargo del director del Laboratorio High- Performance Embedded Systems del Barcelona Supercomputing Center (BSC), Jaume Abella, que ha protagonizado la última ponencia 'Top Leader Voice', centrada en el papel de la inteligencia artificial, los datos y la supercomputación en el desarrollo de la movilidad del futuro.

Más allá del debate y el análisis, AUCON ha acercado la tecnología a los asistentes a través de demostraciones dinámicas de conducción autónoma, con recorridos controlados tanto en el interior de Mobility City como por las calles de Zaragoza.

Los participantes han conocido de primera mano las capacidades de distintos vehículos plenamente autónomos: un shuttle eléctrico y conectado del Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG), con automatización SAE de nivel 4, un Fiat 500e eléctrico equipado con tecnología de conducción autónoma desarrollada por Niulinx y un vehículo con automatización también de nivel SAE 4 dispuesto por la empresa Lakota.

Además, en el Congreso AUCON, tanto Ford como Nissan, han puesto a servicio de los asistentes distintos vehículos con sistemas avanzados de asistencia y automatización de la conducción, como son los sistemas Blue Cruise de Ford y el Pro Pilot de Nissan.

UN CONGRESO CON RESPALDO EMPRESARIAL E INSTITUCIONAL

AUCON, organizado por ANFAC y Fundación Ibercaja, ha contado con el patrocinio de Deloitte, Mapfre y Hogan Lovells, compañías que, además, han participado activamente en el programa.

Deloitte ha ahondado en la transformación hacia el vehículo definido por software y modera uno de los debates sobre el estado de la conducción autónoma; Mapfre participó a través de Cesvimap en la mesa dedicada a la conectividad, y Hogan Lovells aportó su experiencia jurídica con una ponencia y la moderación del debate sobre las barreras para el despliegue de esta tecnología.

El congreso ha contado, además, con el respaldo institucional del Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, así como del Ministerio de Industria y Turismo.