El Auditorio implantará entradas de 'Último Minuto' para jóvenes en la Temporada de Grandes Conciertos

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ZARAGOZA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, ha anunciado en la comisión del área que se trabaja en la creación de una modalidad de entradas de 'Último Minuto' para jóvenes con importantes descuentos para la Temporada de Grandes Conciertos.

También ha avanzado el inicio de los trámites necesarios para que el equipamiento municipal pueda adherirse al Bono Cultural Joven en el caso de la gestión de venta de entradas de los conciertos de música clásica programados por el propio Auditorio, así como en la venta de entradas de la programación propia del Teatro Principal y el Teatro del Mercado.

La modalidad de entradas de 'Último Minuto', cuya aprobación se someterá al próximo Consejo de Administración de Zaragoza Cultural, permitirá adquirir localidades disponibles pocas horas antes de la celebración de las actuaciones de la Temporada de Grandes Conciertos del Auditorio con descuentos de hasta el 90% para los menores de 30 años y del 60% para las personas de entre 30 y 35 años.

Con esta iniciativa, el Auditorio pretende eliminar barreras económicas, favorecer la incorporación de nuevos públicos y acercar la música clásica a las generaciones más jóvenes.

La medida se sumará a la colaboración que el equipamiento mantiene con el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza a través del programa Z16.

ADHESIÓN AL BONO CULTURAL JOVEN

De forma paralela, el Auditorio de Zaragoza ha iniciado las primeras actuaciones para adherirse al Bono Cultural Joven en la modalidad 'Descubre Cultura', dentro del área de artes en vivo y audiovisuales, patrimonio cultural, medios de creación artística y material artístico. Esta categoría contempla una dotación de hasta 200 euros por persona beneficiaria.

El Teatro Principal y el Teatro del Mercado trabajan también en su adhesión al programa, con el objetivo de que el Bono Cultural Joven pueda utilizarse en aquellos espectáculos cuya venta de entradas gestionan directamente ambos equipamientos municipales.

En el caso de los espectáculos organizados en estos espacios por promotores externos, la posibilidad de utilizar el Bono Cultural Joven dependerá del terminal de punto de venta y del sistema de gestión de pagos empleado por cada organizador.

Estas líneas de trabajo refuerzan el compromiso de los equipamientos culturales municipales con la formación y renovación de públicos y con el desarrollo de una oferta cultural más accesible para la juventud.