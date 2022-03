El autor argentino Enrique Breccia ofrece una charla este martes en el ciclo 'Marzo de Cómic', en Caja Rural de Aragón

ZARAGOZA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El autor argentino Enriquee Breccia, uno de los referentes mundiales de la industria del cómic y la novela gráfica, dará una charla este martes, 29 de marzo, a las 18.00 horas, en el marco de 'Marzo de Cómic', que organiza la Fundación Caja Rural de Aragón, con la colaboración de la Universidad San Jorge, Gp Ediciones, INNSiDE by Meliá Zaragoza y MilCómics.

Durante este mes la sede de la Caja Rural de Aragón se ha convertido en el centro del noveno arte en España, al reunir, a algunos de los mejores autores nacionales: Javier Fernández, Marta Martínez, David López, Sara Soler, Josep Busquets, Toni Caballero y Sergio Hernández, han pasado por allí para hablar de su trabajo y del estado del cómic español e internacional.

Para poner broche de oro se cuenta con uno de los autores más aclamados de todos los tiempos, que dará una charla moderada por el divulgador Juan Royo y por Ángel Fernández, fundador de la revista 'Jot

Down', ha señalado la organización de 'Marco de Cómic' en una nota de prensa.

Enrique Breccia (Buenos Aires 1945) es un ilustrador, pintor e historietista argentino, hijo de Alberto Breccia. Es reconocido en todo el mundo en el ámbito de la historieta por obras como 'Alvar Mayor', 'El

Sueñero', 'Avrack', 'El Señor de los Halcones' y 'Los centinelas', así como sus producciones para el sello Vertigo de DC Comics, entre las que se destacan 'Swamp Thing' y la novela gráfica 'Lovecraft'.

En 2011 recibe premio Gran Guinigi como Maestro de la historieta. Se trata de uno de los mayores talentos vivos de la historia de cómic. Colabora con su padre en la realización de dos obras trascendentales del noveno arte: 'Mort Cinder' y 'El Eternauta'. Para la primera se concentra en la labor técnica del dibujo, y en la segunda, en la creación de las situaciones de mayor pesadilla de la historia.

CARRERA PROFESIONAL

De forma profesional, comienza a finales de los años 1960 ilustrando novelas argentinas para la editorial 'Difusión'. Su primer trabajo profesional es su colaboración en 'La vida del Che' (1968), junto con su padre y con guion de Héctor Germán Oesterheld. Los originales de esta obra serían quemados más tarde debido a la situación política que atravesaba el país, una dictadura militar que encontraba en esta obra ideas contrarias a las suyas.

En 1972 comienza una colaboración de ocho años, bajo seudónimo, en la serie 'Spy 13' para la editorial británica 'Fleetway'. En ese período realiza 'La leyenda de Thyl Ulenspiegel', basada en la adaptación de Norberto Buscaglia de la obra de C. de Cóster --historia que queda inconclusa--, de donde proviene el estilo para su personaje más famoso, Alvar Mayor. Ese mismo año empezará a colaborar con ilustraciones para la revista 'Billiken' y los libros de la Colección Billiken. En esta época trabaja para la revista italiana 'Linus'. Ya con guiones propios realiza obras de temática bélica.

En 1984, aparece en el mercado la revista 'Fierro'. Enrique publica en ella desde el comienzo. Allí aparecerían dos historietas reconocidas de él, 'El cazador del tiempo', y en 1985, 'El Sueñero'. Otras obras de esta etapa son 'Metro-Carguero', con guiones de Enrique y dibujos de Cacho Mandrafina; y 'El reino azul', dónde dibuja, en color, los guiones de Carlos Trillo.

En esa época alcanza reconocimiento en España al publicar sus historietas en la revista '1984' y 'Zona 84' de la editorial Toutain.

Dibuja también la primera parte de la trilogía sobre Lope de Aguirre, con guion de Felipe Hernández Cava que habrían de terminar Federico del Barrio y Ricardo Castells.

Su debut en Estados Unidos es con 'X-Force', para Marvel en 2000, portadas de 'Uncanny X-Men', 'Legion Worlds' y 'Batman: Gotham Knights' para la misma Marvel y DC comics, respectivamente. Por encargo de la editora 'Karen Berger' realiza las ilustraciones de la novela gráfica 'Lovecraft', publicada por Vertigo Comics en 2003.

En 2012 recibe un Diploma al Mérito de los Premios Konex como uno de los mejores ilustradores de la última década en Argentina. En el mismo año realiza los dibujos de una historia de Dylan Dog, para 'Sergio Bonelli Editore'; para la misma editorial italiana dibuja un álbum especial de 'Tex', editado en 2016.

MODERADORES

Juan Royo Abenia (Zaragoza 1970) es un economista y crítico de cómic español especializado en Responsabilidad Social Corporativa, ejerce de profesor en la Universidad de Zaragoza y en CESTE Escuela de Negocios, además de ser un investigador asociado de ECODES. Simultánea todo ello con la divulgación y crítica de la historieta.

Ángel Luis Fernández (Sevilla) es fundador de 'Jot Down'. Informático de profesión y empresario andaluz de las TI desde hace 25 años. Su interés por la cultura y la tecnología cristaliza con la puesta en marcha del magacín cultural 'Jot Down', fundado junto a Mar de Marchis y Ricardo González en 2011. Desde entonces, y partiendo de esta plataforma cultural, ha puesto en marcha otros proyectos como la editorial 'Jot Down Books', la distribuidora de libros 'Soidem' o la revista infantil 'Jot Down Kids'.

Es especialista en SEO, ha sido profesor de Google Actívate e imparte clases en diferentes universidades sobre emprendimiento y marketing digital.