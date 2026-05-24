Avanza en la transformación y mejora del parque Tío Jorge en El Rabal

Croquis con el avance de las obras en el Parque del Tío Jorge. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 24 May. (EUROPA PRESS) -

Zaragoza avanza en la Fase 1 del Proyecto de Renovación y Mejora del Parque Tío Jorge, por lo que a partir de este lunes 25 de mayo se incrementará la superficie ocupada por los trabajos dentro de la zona verde, y habrá una segunda ampliación del vallado el 1 de junio.

El proyecto de la fase 1 se centra en la renovación del eje del bulevar principal, que cruza desde Valle de Broto hasta la calle Fernando Gracia Gazulla, y todo el entorno sureste próxima a Valle de Oza y Sixto Celorrio.

No obstante, se diseñaron las actuaciones de forma escalonada para dejar libres el máximo tiempo posible las zonas verdes para el disfrute ciudadano. Así, los operarios iniciaron las tareas junto a las calles Gracia Gazulla y Sixto Celorrio, al lado del Centro Cívico Tío Jorge.

Este era un nudo de conexión clave y complejo, y ahora, con motivo del avance de los trabajos de excavación para la instalación del colector de 1,5 metros de diámetro, se hace necesaria la continuidad de la ocupación del parque conforme a la planificación prevista.

Así, este lunes, la ocupación y zona de obras alcanzará hasta el segundo andador. Esta configuración permitirá desviar el tránsito peatonal por dicho andador, garantizando la seguridad y la accesibilidad.

Asimismo, tanto el tránsito como la salida de los caminos desde la zona vallada hasta su salida en la avenida Valle de Broto estarán acompañados por personal de obra.

Y, a partir del 1 de junio, se ampliará con el vallado del tramo comprendido entre dicho andador y la plaza Tío Jorge. Allí, la ocupación será parcial, manteniéndose libre la zona izquierda para el paso de peatones, debidamente delimitada mediante vallado de obra.

Aun así, en el momento más intenso de obras de esta primera fase los ciudadanos podrán seguir usando el 76,67% de toda la zona verde. Durante ambas fases la entrada de máquinas y material de la obra se hará tanto desde la calle Sixto Celorrio como desde la avenida Valle de Broto, para lo cual se tramitará la correspondiente autorización ante el área de Movilidad.

La Fase 1 del Proyecto de Renovación y Mejora del Parque Tío Jorge, ubicado en El Rabal, durará un año, y supone una área de intervención que se sitúa en el sector sureste del parque, abarcando aproximadamente 33.588 m2 aproximadamente que incluyen todo del bulevar central, la plaza del Tío Jorge y espacios limítrofes hacia las calles Fernando Gracia Gazulla, Valle de Oza y Sixto Celorrio.

Para ello se cuenta con una inversión municipal de 3.455.760,00 euros, IVA incluido, lo que supone una baja del 20,03% frente a un presupuesto base de licitación, y que está ejecutado la empresa adjudicataria COPHA.

Estas primeras obras están bajo el control técnico de Ecociudad, pero el proyecto en su conjunto en un gran ejemplo de colaboración entre servicios municipales, con Infraestructura Verde a la cabeza.

Las intervenciones previstas para esta fase responden a un enfoque integral que combina la mejora funcional, ambiental, paisajística y social del parque.

Entre las principales acciones estará el acondicionamiento del bulevar principal, que actúa como eje vertebrador del parque, facilitando la conectividad peatonal y la accesibilidad; así como la reforma integral de la plaza del Tío Jorge, espacio emblemático del parque que será objeto de renovación del pavimento, mobiliario y ajardinamiento, así como la mejora de su integración con los recorridos peatonales.

NUEVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS Y DE OCIO

También se creará una nueva plaza del Cinco de Marzo, concebida como un espacio de encuentro y ocio ciudadano, con un diseño abierto, zonas deportivas y áreas libres de uso para facilitar el espacio para otras actividades realizadas durante el año como la Cincomarzada o la Hoguera de San Juan.

Asimismo, se hará un cerramiento y mejora del área de mantenimiento municipal, garantizando su funcionalidad operativa al tiempo que se minimiza su impacto visual y se integra en el paisaje del parque.

En cuanto a la instalación de nuevos equipamientos deportivos y recreativos, se incluirán pistas de baloncesto y voleibol, un parque de mayores y una nueva zona de juegos infantiles con elementos inclusivos y adaptados.

También se realizará una intervención paisajística y ambiental, con nuevas plantaciones de arbolado autóctono y trabajos de mejora en el arbolado y zonas verdes existentes, siguiendo criterios de sostenibilidad, biodiversidad y adaptación al cambio climático.

No obstante, la principal y más costosa actuación se centrará en la renovación de la red saneamiento con el objetivo, entre otros, de corregir la problemática de evacuación de aguas en el parque y que en ocasiones, con fuertes tormentas, afecta también al área que rodea al quiosco y a la zona de terrizo donde se generan balsas de agua que imposibilitan la funcionalidad de dicha zona.

En el subsuelo del bulevar central --que cruza el parque de norte a sur-- discurre un gran colector de 1,4 metros de diámetro y 498 metros de longitud que será renovado íntegramente. En esta fase no se contempla la intervención sobre las zonas correspondientes a las Fases 2 y 3, salvo en los puntos donde se asegure la continuidad funcional o la compatibilidad con futuras fases.

La Fase 2 será el tratamiento del perímetro con avenida Pirineos y de la calle Valle de Broto. Un nuevo bulevar secundario con nuevas zonas verdes y áreas de juegos infantiles. Y el tratamiento de todas las zonas verdes de la zona noreste.

Mientras, la Fase 3 se centrará en el tratamiento de las zonas verdes central del parque y la renovación de la zona del lago, creando nuevos equipamientos deportivos, así como zonas de descanso. Se trata de los trabajos de mayor calado realizados desde la creación de este parque de la Margen Izquierda, en 1968, y uno de los proyectos más importantes de las últimas décadas en el ámbito de la infraestructura verde de Zaragoza.