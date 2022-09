Avanza Zaragoza recalca que aplicará la oferta del SAMA si se vota en referéndum y la aceptan los trabajadores del bus

ZARAGOZA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director de la concesionaria del transporte de autobús en Zaragoza, Avanza, Guillermo Ríos, ha incidido en trasladar al comité de empresa que aplicará la oferta del Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA), con subidas salariales superiores al 16 por ciento, si se somete a referéndum y la acepta la plantilla.

Esta votación entre los trabajadores es una de las condiciones que recoge la oferta del SAMA, junto a las subidas salariales que para un trabajador medio con cinco trienios supone un aumento del 16,83 por ciento y cobrar al final del convenio 2020-23, hasta los 41.885 euros brutos anuales. Además se les abonarían los atrasos que en un empleado medio es de 1.880 euros. Un trabajador recién contratado en Avanza, que no ha generado trienios, tiene una nómina de 36.899 euros brutos anuales.

En rueda de prensa, Guillermo Ríos ha calificado de "incomprensible" que el liderazgo del comité no haya aceptado esta propuesta salarial del SAMA, junto al referéndum y la suspensión de los paros parciales. Ha diferenciado entre los trabajadores y también entre el comité y los actuales líderes del comité, porque una parte "sí está favor de llevar a referéndum la propuesta del SAMA".

Por ello ha exclamado: "Ojalá lo hicieran, pero tienen que cambiar porque viendo la actitud del liderazgo del comité sorprendería que dieran un paso adelante y convocaran el referéndum".

Ríos ha recordado que esta propuesta del SAMA está "muy por encima de las posibilidades de Avanza", aunque la empresa concesionaria "ha sido valiente, ha dado un paso hacia adelante" y la ha aceptado, pero la respuesta del comité ha sido "no suspender los paros y no hacer el referéndum" y, además, decir que la propuesta del SAMA "es un buen punto de inicio de negociación" cuando es una propuesta cerrada, ha precisado. También reclaman reducciones de jornada equivalente a siete días y en la actualidad disponen de 45 días de vacaciones.

"FALTA DE VALENTÍA"

A su parecer es "especialmente grave" que el liderazgo del comité "no permita" a los trabajadores votar la propuesta del SAMA" y mantener la estrategia de "forzar los paros". "No sabemos --ha reconocido Ríos-- donde quieren ir". Ha añadido que es un "chantaje burdo" a la empresa y a los usuarios porque "solo argumentan que si no se sube más la oferta económica no se suspenden los paros parciales", pero "nadie del comité habla de eficiencia en el servicio".

Su impresión es que al comité "le falta valentía y liderazgo" para indicar que "parece que apuntan a las fiestas del Pilar y parte del comité quiere convertirse en protagonista, pero serán la vergüenza porque es incomprensible como tensan a sus compañeros, a la empresa y a la ciudad".

Guillermo Ríos ha reconocido que tras romperse este martes las negociaciones en el SAMA la situación es "muy complicada" porque "ayer fue el punto y final", ya que "lo difícil" era que la empresa aceptara una propuesta más próxima a los trabajadores, pero Avanza "hizo un esfuerzo más que razonable y la actitud del comité es incomprensible", ha reiterado.

"No sabemos --ha comentado-- si habrá convenio porque están siendo tan avariciosos --el comité-- que al final será el no acuerdo porque se negocia el convenio 2020-23 y no sabemos el rumbo que van a llevar".

Tras recalcar que Avanza ha intentado "lo máximo" ha vuelto a criticar el "chantaje burdo" del liderazgo del comité que "se sabe que tiene la capacidad de fastidiar el día a día de los ciudadanos".

"NO ACUERDO"

También ha dicho que cada día de paros tiene un mayor coste para la empresa, que en septiembre supera los 400.000 euros y, además, se daña la viabilidad del servicio.

Ante esta situación de ruptura ha apuntado que se estudiarán todos los escenarios, pero la negociación colectiva es entre las dos partes y si una "lo bloquea" se queda en el "no acuerdo" y se prorroga el convenio.

Asimismo, ha señalado que todos los cambios organizativos y sociales que se habían acordado "se quedan fuera porque no hay acuerdo nuevo y se prorroga el que hay".