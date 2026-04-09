Avanzan las obras que convertirán a Teruel en la primera ciudad europea con astropuerto

El consejero en funciones de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López, y la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, visitan las obras en el aeropuerto de Teruel. - GOBIERNO DE ARAGÓN

TERUEL 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero en funciones de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, y la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, han supervisado este jueves el avance de las obras en la nave de producción y el hangar de dirigibles estratosféricos que se desarrollan en el aeropuerto turolense con el objetivo de licitar el astropuerto en el último trimestre del año.

En concreto, este proyecto único en Europa permitirá dotar al Aeropuerto de Teruel de capacidad para aeronaves de vuelos estratosféricos con dirigibles tipo HAPS que volarán a una altitud de 20.000 metros, obteniendo las características de astropuerto para el lanzamiento, aterrizaje, control, fabricación y mantenimiento de naves espaciales, ha informado el Ejecutivo aragonés.

El 11 de marzo de 2025 se colocó la primera piedra del hangar y nave de producción de dirigibles estratosféricos, cuya obra se adjudicó por un importe de 39.774.382,68 euros --IVA excluido--, a la UTE formada por Aldesa Construcciones SA e Industria de Infraestructuras Ideconsa SL, con un plazo de ejecución de 20 meses, estando prevista su finalización a finales de 2026.

"Las obras van viento en popa y en plazo como se puede comprobar", ha destacado Octavio López, quien ha asegurado que "todo hace prever que en el último trimestre de 2026 se podrá lanzar ya la licitación para que el complejo aeroespacial pueda estar operativo y en actividad en el primer trimestre de 2027".

Acompañado de la vicepresidenta del Consorcio y alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y director del Aeropuerto, Alejandro Ibrahim, López ha recorrido parte de las 2,66 hectáreas que ocupan el hangar y la nave de producción de dirigibles, el equivalente a cuatro campos de fútbol.

RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES

El hangar y nave tiene una forma rectangular con unas dimensiones en planta aproximadas de 376,20 por 70,80 metros, incluye en los laterales oficinas y talleres para ensamblaje y mantenimiento.

Delante de la fachada este del hangar se diseña una plataforma para salida del dirigible con unas dimensiones totales de 300 por 220 metros, otras 6,6 hectáreas más.

Emma Buj, por su parte, ha querido resaltar que "uno de los proyectos estratégicos de Aragón es el Aeropuerto de Teruel y muestra de ello es esta gran inversión que se está llevando a cabo en esta gran infraestructura, en un aeropuerto que, en los últimos años, está asistiendo a una progresión espectacular en cuanto a inversiones y en generación de puestos de trabajo".

La alcaldesa ha señalado que gracias en gran parte al Aeropuerto, Teruel ha ganado mil empleos industriales en los últimos años, gracias también a la implantación de PLD Space y sus ensayos de motores para cohetes, lo que sitúa a la capital turolense como punto de referencia en el sector.

AVIONES DE ORIENTE PRÓXIMO

Paralelamente a la ejecución de la obra de la nave y el hangar de dirigibles estratosféricos, continúa la actividad habitual del Aeropuerto de Teruel, que en las últimas semanas se ha visto incrementada por la llegada de aviones procedentes de aeropuertos como el de Doha, tras el estallido de la guerra en Irán que compromete la seguridad de las infraestructuras en la región de Oriente Próximo.

A día de hoy, son 23 las aeronaves estacionadas de la aerolínea Qatar Airways, que ha encontrado en Teruel un lugar seguro para poner a sus aviones a salvo de posibles bombardeos, al tiempo que encuentran en él todos los servicios necesarios para el mantenimiento y la conservación de sus aeronaves en perfecto estado de revista.

"Lo importante es darse cuenta de que las aerolíneas y las empresas aeronáuticas más importante del mundo han focalizado Teruel como lugar de estacionamiento y mantenimiento de aviones de referencia a nivel internacional", ha concluido Octavio López.