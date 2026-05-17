Aviso amarillo por tormentas en Gúdar y Maestrazgo turolense y subida generalizada de las temperaturas

Galachos de Juslibol. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 17 May. (EUROPA PRESS) -

Este domingo las temperaturas van a experimentar un ascenso generalizado como aperitivo al ambiente prácticamente veraniego que se espera a partir del jueves, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que advierte con aviso amarillo --peligro bajo-- de que se produzcan tormentas entre las 14.00 horas y las 22.00 horas en Gúdar y Maestrazgo turolense que pueden llegar acompañadas de chubascos fuertes localmente.

Será el previsible desenlace de los intervalos nubosos y la nubosidad de evolución diurna de la primera parte de la jornada. La Aemet también apunta a que por la tarde las tormentas pueden aparecer en la divisoria del Pirineo y no las descarta en las zonas colindantes.

Las temperaturas van en ascenso, que va a ser notable localmente en cuanto a las máximas, sin que hayan dejado de registrarse heladas débiles en zonas altas del Pirineo. Además, el viento ha amainado respecto a estos últimos días y sopla flojo de dirección variable, con predominio del noroeste en el valle del Ebro.