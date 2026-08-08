Aviso naranja por lluvias y tormentas en el sur de Huesca, la ribera del Ebro y el Bajo Aragón

Aviso naranja por lluvias y tormentas, este sábado, 8 de agosto, en el sur de Huesca, la ribera del Ebro y el Bajo Aragón. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Interior y Emergencias del Gobierno de Aragón ha informado de que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido varios avisos, en Aragón, para este sábado, 8 de agosto, por lluvias y tormentas.

Uno de ellos es un aviso naranja en la Ribera del Ebro, provincia de Zaragoza, y el Bajo Aragón, provincia de Teruel, entre las 14.00 y las 22.00 horas; y en el sur de la provincia de Huesca, entre las 16.00 y 23.59 horas.

El otro es un aviso amarillo en Gúdar y el Maestrazgo, en la provincia de Teruel, entre las 14.00 y 22.00 horas; y en el Pirineo oscense, centro de la provincia de Huesca y las Cinco Villas --provincia de Zaragoza--, entre las 16.00 y 23.59 horas.