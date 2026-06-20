Aviso naranja por temperaturas máximas en Huesca, Zaragoza y Bajo Aragón

Mapa con los avisos de Aemet pr altas temperaturas para este domingo - AEMET

ZARAGOZA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Interior y Emergencias informa de que la Agencia Estatal de Meteorología ha emitido para este domingo 21 de junio un aviso nivel naranja por temperaturas máximas desde las 13.00 horas hasta las 21.00 horas en Huesca centro y Huesca sur, la provincia de Zaragoza y el Bajo Aragón, en la provincia de Teruel.

Además, se ha emitido también un aviso nivel amarillo por temperaturas máximas en Pirineo oscense, Albarracín, Jiloca, Gúdar y Maestrazgo (en la provincia turolense) desde las 13:00 h hasta las 21.00 horasd de mañana.

Si este sábado hay aviso naraja por máximas que pueden alcanzar los 39 grados en Zaragoza y el resto de la ribera del Ebro, y amarillo por tormentas hasta la medianoche, también en la Ibérica, para el domingo las cotas de los 39 y 40 grados podrán alcanzarse en la provincia de Zaragoza, sur y centro de Huesca, Bajo Aragón y Teruel. En el resto de la Comunidad, Pirineos y sur de la provincia de Teruel, el aviso es amarillo por altas temperaturas que alcanzarán mázimas de 36 grados.