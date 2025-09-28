Avisos naranja por riesgo de lluvias hasta 80 litros en 4 horas en centro y sur de Huesca, ribera del Ebro y Bajo Aragón

La Aemet previene ante las precipitaciones que pueden registrarse este domingo en varias zonas de la Comunidad. - EUROPA PRESS

Activada la fase de alerta del Plan Especial de Protección Civil por Fenómenos Meteorológicos Adversos

ZARAGOZA/MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los restos del exhuracán 'Gabrielle', convertido ahora en borrasca extratropical, dejarán este domingo lluvias y tormentas en buena parte de Aragón, donde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido avisos de nivel naranja por fuertes lluvias que pueden dejar 40 litros por metro cuadrado en una hora y hasta 80 litros por metro cuadrado en tres o cuatro horas en el centro y sur de Huesca, ribera del Ebro en Zaragoza y el Bajo Aragón de Teruel.

Los avisos se activan a partir de las 15.00 horas y se prolongan hasta la medianoche, en una jornada de inestabilidad en el que el resto de Aragón aparece cubierto de avisos de nivel amarillo ante la probabilidad (40-70%) de que se registren precipitaciones de entre 15 y 20 litros por metro cuadrado.

Por ello, la Dirección General de Interior y Protección Civil del Gobierno de Aragón ha activado hoy a las 10.15 horas la fase de alerta del Plan Especial de Protección Civil por Fenómenos Meteorológicos Adversos (PROCIFEMAR) debido a la previsión de lluvias y tormentas generalizadas en la Comunidad Autónoma.

En el resto del país, están también sobre aviso Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, La Rioja y Comunidad Valenciana, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Entre los fenómenos significativos, en el este peninsular irán con tormenta y podrán alcanzar intensidades localmente "muy fuertes", a la par que se producirán descensos notables de las temperaturas máximas en interiores de la vertiente atlántica sur.

Con todo, la borrasca extratropical recorrerá el suroeste peninsular, dejando un predominio de cielos nubosos o cubiertos en la Península y precipitaciones avanzando de oeste a este y afectando a la mayor parte del territorio; siendo poco probables en el extremo sureste y en el centro norte peninsular.

Respecto a las temperaturas, las máximas aumentarán en las islas, sudoeste de Galicia y noroeste de Castilla y León, con descensos en el resto de la vertiente atlántica que serán notables en interiores de su mitad sur, área cantábrica, alto Ebro e interiores del extremo este peninsular. Por su parte, las mínimas se incrementarán de forma generalizada, más acusadas en interiores del cuadrante nordeste.

La Aemet emitió este sábado un aviso especial por "lluvias muy fuertes y persistentes" que afectarán a los tercios sur y este peninsulares, fruto de la borrasca procedente del exhuracán 'Gabrielle'.

Aemet puso especial interés en la vertiente mediterránea, donde las bajas presiones y la humedad subtropical podría dar lugar a lluvias muy fuertes y persistentes en los tercios sur y este peninsulares en los próximos días.

"Los chubascos pueden dar lugar a inundaciones locales súbitas y repentinas en zonas bajas, arroyos y ramblas, por lo que el nivel de peligro potencial de esta situación es elevado", citaron en su comunicado.

Desde las primeras horas del último domingo de septiembre, las precipitaciones en forma de lluvia se desplazarán desde el oeste al centro y este peninsular.

El organismo estatal advierte que en enclaves del oeste de Andalucía y Extremadura se podrían dar chubascos de carácter fuerte y en puntos de Aragón, meseta sur, Cataluña y Comunidad Valenciana, hasta en forma de granizo.