La AVT destaca el vínculo de Zaragoza con la historia de las víctimas del terrorismo

Archivo - El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y la presidenta de AVT, Lucía Ruiz. - AVT. - Archivo

ZARAGOZA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha celebrado este miércoles la elección de su presidenta, Lucía Ruiz, por parte de la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Zaragoza como Hija Predilecta de la ciudad y ha puesto de relieve la trayectoria de Ruiz y el vínculo de la capital aragonesa con la historia de las víctimas del terrorismo.

En una nota de prensa, la AVT ha señalado que "la ciudad sufrió uno de los atentados más terribles de ETA y continúa siendo un símbolo de memoria, resistencia y dignidad".

La AVT ha agradecido el "gesto institucional" del Ayuntamiento de Zaragoza, que ha partido del grupo municipal de Vox, y ha reafirmado su compromiso de "seguir trabajando para que las víctimas reciban siempre el reconocimiento, el respeto y el apoyo que merecen, desde la verdad, memoria, dignidad y justicia".

Zaragozana de nacimiento, Lucía Ruiz es superviviente del atentado de ETA contra la Casa Cuartel de Zaragoza en 1987, un ataque que causó once víctimas mortales y decenas de heridos.

"Desde entonces, su vida ha estado marcada por la experiencia directa del terrorismo y por un firme compromiso con quienes han sufrido la violencia terrorista en España", han señalado desde la AVT.

La propuesta destaca a Ruiz como "una de las voces más firmes y respetadas en la defensa de las víctimas del terrorismo, así como su labor al frente de la AVT, basada en el acompañamiento cercano, la exigencia institucional y la protección de un relato veraz frente al olvido o la distorsión".

"Como presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo, Lucía Ruiz trabaja para garantizar que cada víctima sea atendida de forma integral, que las instituciones cumplan con sus obligaciones de reparación y que la sociedad mantenga viva la memoria de quienes sufrieron la barbarie terrorista", han concluido.