El Ayuntamiento activa el aviso amarillo en el río Huerva y recomienda no acercarse a sus orillas

Archivo - Imagen de archivo de una crecida del río Huerva. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA - Archivo

ZARAGOZA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha activado la fase de alerta y el nivel amarillo del Plan de Emergencia Municipal de Protección Civil (PEMUZ) por riadas en el río Huerva.

En concreto, se activa según traslada el consistorio, tras superar los 21 metros cúbicos por segundo y, debido a la variabilidad del caudal del río Huerva en temporada de tormentas, no es posible fijar por el momento la desactivación.

La medición más reciente en la estación de aforo A216 del río Huerva en Zaragoza --9.44 horas-- registra un caudal de 16,910 metros cúbicos por segundo y un nivel de 1,34 metros tras alcanzar a las 6.30 horas un pico de 19 metros cúblicos y 1,42 metros.

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza se recomienda a los ciudadanos no acercarse a las orillas del Río Huerva y extremar la precauciones respetando las señalizaciones colocadas.

Los servicios municipales están en comunicación constante desde esta madrugada para coordinar actuaciones e intensificar la vigilancia.

Asimismo, efectivos de Bomberos de Zaragoza están procediendo a inspeccionar todas las áreas, la identificación de puntos vulnerables y la revisión de los márgenes tanto en su paso por la ciudad como aguas arriba hacia otros cascos urbanos.