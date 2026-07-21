El Ayuntamiento de Aínsa destina 45.000 euros al impulso del deporte, la cultura y la vida social

La Beca a la Excelencia Deportiva nace para reconocer el esfuerzo y la proyección de quienes representan al municipio en competiciones de alto nivel. - AYUNTAMIENTO DE AÍNSA

AÍNSA (HUESCA), 21 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe refuerza su compromiso con el deporte, la cultura y la vida social de sus pueblos destinando, a través de becas y subvenciones, un montante de 45.000 euros. La principal novedad de la convocatoria de 2026 es la creación de la Beca a la Excelencia Deportiva, una nueva línea de ayudas que nace para reconocer el esfuerzo y la proyección de quienes representan al municipio en competiciones de alto nivel y que se suma a las dos líneas de subvenciones que ya existían para asociaciones y entidades del territorio.

La Beca a la Excelencia Deportiva cuenta en su primera edición con una dotación de 5.000 euros. En total se han recibido y admitido siete solicitudes, siendo María Aso, Noa Sierco, Álex Fantova o Diego Santos en atletismo, natación sincronizada, kárate y fútbol respectivamente cuatro de los agraciados, así como varios judocas del Club Atlético Sobrarbe.

"Esta beca nace con el objetivo de reconocer el esfuerzo que realizan nuestros deportistas y sus familias para seguir creciendo, muchas veces compatibilizando entrenamientos fuera de la comarca, competiciones a nivel regional y nacional, estudios o trabajo. Detrás de cada resultado hay muchas horas de dedicación y creemos que las administraciones, en la medida de nuestras posibilidades, debemos apoyar ese camino", ha señalado la concejala de Deportes, Carlota Dorado.

La asignación de las ayudas se ha realizado mediante un sistema de valoración por puntos que prioriza aspectos como el nivel y el ámbito geográfico de las competiciones, su condición de federados y su vinculación con el tejido deportivo de Sobrarbe, así como su labor como entrenadores o su pertenencia a clubes y asociaciones de la comarca. "Nos hace especial ilusión la variedad de disciplinas representadas, muestra de la riqueza deportiva de nuestro municipio y del gran trabajo que realizan clubes, entrenadores y familias", ha añadido Dorado.

Esta nueva línea de ayudas se suma a otras acciones de apoyo al deporte que el ayuntamiento mantiene desde hace años, como el convenio de colaboración con la asociación empresarial Zona Zero Pirineos. Además, existen dos líneas de subvenciones. A la Línea 1, dirigida a asociaciones deportivas y culturales, se han destinado 20.000 euros.

En esta convocatoria se presentaron 25 solicitudes, de las que 21 fueron admitidas. Entre las entidades beneficiarias están la Escuela Deportiva de Fútbol y el Club Atlético Sobrarbe (CAS). La Línea 2, destinada a las asociaciones de los pueblos para la organización de sus fiestas, cuenta también con un presupuesto de 20.000 euros. En este caso han sido 13 las solicitudes admitidas.

"Nuestro compromiso con el deporte, la cultura y la vida social de los pueblos es una prioridad", ha resumido la concejala, recordando que junto a la intensa agenda que el propio ayuntamiento ya desarrolla, "es fundamental que vecinos y entidades puedan sacar adelante propuestas diversas que respondan a sus intereses y necesidades. Nuestro papel como ayuntamiento seguirá siendo apoyarles y acompañarles en esa preciosa y a menudo sacrificada labor".