El Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe solicita un uso responsable del agua ante la reducción de los caudales

Arro. - AYUNTAMIENTO DE AÍNSA-SOBRARBE

AÍNSA (HUESCA), 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe ha emitido un bando a través del que solicita un uso responsable del agua, tras detectar una reducción de los caudales por la falta de lluvias y las altas temperaturas.

Alrededor de mes y medio sin precipitaciones y las altas temperaturas registradas están detrás de la reducción del caudal de las fuentes de captación y en algunos puntos se ha detectado que el consumo diario supera las aportaciones del depósito.

Ante esta situación, se pide un uso responsable del agua y se advierte de que si la situación sigue igual, habrá que valorar aplicar restricciones en el abastecimiento.

El alcalde de Aínsa, Enrique Pueyo, ha indicado que "la situación en el municipio de Aínsa-Sobrarbe empieza a complicarse". Ha informado de que "los servicios técnicos llevan varios días advirtiendo de la disminución de los abastecimientos, debido a la falta de lluvia y a las altas temperaturas en las entradas de los depósitos".

Pueyo ha indicado que "en Arro, el caudal de la fuente de la captación ha disminuido notablemente, entra menos agua de la que se está consumiendo, por la noche el nivel se recupera, pero por la mañana desciende de nuevo y vuelven a saltar las alarmas".

Asimismo, el regidor ha recordado: "Llevamos un mes y medio sin precipitaciones y las altas temperaturas han provocado una reducción considerable de los caudales" y ha advertido de que "si la situación continúa así tendremos que valorar la aplicación de restricciones para garantizar el abastecimiento", por eso "la colaboración de vecinos y visitantes es ahora y de cara al mes de agosto fundamental".