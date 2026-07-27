Ayuso afea a Sánchez que reclame un pacto contra emergencia climática: "No es momento de dar soluciones de brocha gorda"

1107252.1.260.149.20260727152939 Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se han encontrado en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Cenicientos - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

NAVALCARNERO 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afeado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que reclame un pacto de Estado contra el cambio climático desde hace años pero nunca haya entrado a explicar "cómo lo va a resolver" y ha subrayado que "no es momento de dar soluciones de brocha gorda" para eximirse de "cualquier responsabilidad".

En declaraciones a los medios desde el Puesto de Mando Avanzado de Navalcarnero, Ayuso ha señalado que "desde el 2014" el presidente del Gobierno viene hablando de este pacto de Estado. "12 años más tarde, si es tan emergente, solo pido que nos diga cómo lo va a resolver", ha manifestado.

Así, ha centrado el foco en evitar que se vuelvan a registrar incendios provocados, que están siendo "la inmensa mayoría"; al tiempo que se refuerzan las labores de limpieza de los montes y los bosques y se atiende a "las gentes del campo", que son quienes "conocen lo que pasa".

En esta línea, la presidenta madrileña ha reconocido que en los últimos días los vecinos de la zona del campo madrileño le han trasladado los "problemas" a los que se enfrentan a lo largo del tiempo, incluidas "dificultades para limpiar los montes" y para "trabajar en sus propios terrenos".

La presidenta madrileña ha recalcado que la Comunidad destina cerca de 53 millones de euros a los planes contra incendios, cuenta con 6.100 profesionales y voluntarios y la región se sitúa como la que más invierte por hectárea en toda Europa. Esto permite que nueve de cada diez incendios se queden en conatos.

PARTICIPARÁ EN LA REUNIÓN PROPUESTA POR MARLASKA

Por otro lado, Ayuso ha confirmado que la Comunidad de Madrid estará presente en la reunión impulsada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para abordar el miércoles la emergencia y tratar la situación de los incendios en el país.

"No entramos en polémicas, acudiremos a todas la reuniones que sean fructíferas, pensando en el bien de todas las personas afectadas, porque a nosotros sí nos interesa", ha señalado la presidenta madrileña, deslizando que "a algunos no".

La jefa del Gobierno madrileño ha rechazado el "señalamiento por territorios", una estrategia que, dice, le parece "profundamente ingrata e injusta" con una región que "cada vez que hay un incendio, una catástrofe o cualquier problema en este país, nunca ha mirado si le ha costado dinero o si ha comprometido efectivos".

"Si cada uno hubiera mirado a su terruño como si fuéramos 17 países, pues quién sabe, pero es que no se trata de eso. Es que los españoles que nos están viendo yo creo que lo último que quieren ver es que este es tu territorio este es el mío", ha añadido. "Pido ser más sensibles en este momento", ha reclamado.