Declarado un incendio forestal en Lepe (Huelva) próximo a la urbanización Islantilla Golf

Incendio forestal declarado en Lepe (Huelva) próximo a la urbanización Islantilla Golf - INFOCA

HUELVA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Plan Infoca trabajan en las labores de extinción de un incendio forestal declarado a las 20,10 horas de este lunes en un paraje de Lepe (Huelva), próximo a la urbanización Islantilla Golf. Se trata del segundo incendio registrado este lunes en la provincia.

Según ha informado el Plan Infoca a través de su cuenta oficial en la red social 'X', consultada por Europa Press, en el dispositivo desplegado participan 16 efectivos por tierra y un camión autobomba. Asimismo, por aire intervienen un helicóptero semipesado y dos aviones de carga en tierra.

Este incendio se produce después de que el Plan Infoca diera por extinguido, a las 19,08 horas de este lunes, el fuego forestal declarado en el paraje Buenavista, en el término municipal de Lucena del Puerto (Huelva). Aquel fue, además, el segundo incendio registrado en ese municipio en menos de una semana.