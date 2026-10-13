El Ayuntamiento de Binéfar aprueba de forma definitiva el proyecto de la nueva red de agua

El Consistorio binefarense ha celebrado este martes sesión plenaria extraordinaria. - AYUNTAMIENTO DE BINÉFAR

BINÉFAR (HUESCA), 13 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Binéfar ha dado luz verde esta tarde en sesión plenaria extraordinaria al dictamen de la comisión de obras de Urbanismo sobre la aprobación del proyecto de ejecución de la nueva red de abastecimiento de agua a la población. Se trata de un nuevo trámite para uno los proyectos más destacados previstos para este mandato.

Una vez aprobado, terminado el periodo de exposición pública sin recibir alegaciones, en el próximo pleno se iniciará el proceso de contratación de la obra para ya poder licitar la actuación.

El proyecto ha sido redactado el equipo de la consultora Aragonesa de Ingeniería S.A.-CADISA Sisener.