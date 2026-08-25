El Ayuntamiento de Binéfar (Huesca) reparte pañoletas para los bebes nacidos desde las pasadas fiestas

Cartel y pañoleta de las fiestas patronales de Binéfar. - AYUNTAMIENTO DE BINÉFAR.

BINÉFAR (HUESCA), 25 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Binéfar (Huesca), Patricia Rivera, el concejal de Actos y Festejos, César Pardos, y miembros de la Corporación Municipal impondrán a los bebés nacidos desde el pasado 14 de septiembre la pañoleta 'Mis primeras fiestas' con la que el Ayuntamiento quiere invitar a que la luzcan en los próximos días festivos.

El acto de la entrega de la pañoleta, uno de los más entrañables, se celebrará en la plaza España a las 19.00 horas y constituye la cuenta atrás para los festejos mayores de la ciudad que se celebran del 10 al 14 en honor al Santo Cristo de los Milagros. Los niños deberán estar empadronados en Binéfar. No se requiere inscripción previa.

El acto de entrega de la pañoleta 'Mis primeras fiestas de Binéfar' se enmarca dentro del Pórtico Cultural y Deportivo. Tras él, se celebrará el Encuentro de Bandas a las 20.00 horas también en la plaza España. Y el colofón a la jornada de ese sábado lo pondrá la presentación oficial de las Majas y Majos, así como de los representantes de la Tercera Edad a las 21.30 horas.