El Ayuntamiento de Calatayud suspende los fuegos artificiales de esta noche por riesgo de incendios

CALATAYUD (ZARAGOZA), 7 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Calatayud (Zaragoza) ha decidido suspender la colección de fuegos artificales que está programada para esta noche en las fiestas de la Virgen de la Peña por riesgo de incendios. Lo mismo se hará este martes con la traca final de estos festejos.

El alcalde y el concejal de Festejos, José Manuel Aranda y Arturo Ballano, respectivamente, han explicado que es una decisión que se adopta atendiendo al nivel de alerta Rojo, comunicado por la Dirección General de Gestión Forestal para el día de hoy, 7 de septiembre y para mañana 8.

"Todos hemos de ser responsables y seguro que la ciudadanía entenderá también este cambio -ha manifestado el responsable de Festejos". "Si el espectáculo de fuegos pude recuperarse en otro momento así se hará, pero en estos días lo importante es evitar riesgos que como sabemos tienen desgraciadas consecuencias", ha dicho Aranda.

Este lunes prácticamente todo Aragón está en nivel Rojo, lo que significa que se pueden dar incendios de alta intensidad en aquellas zonas donde los combustibles presenten mayor disponibilidad. Con este nivel de alerta entre las prohibiciones está la introducción de material pirotécnico según una Orden de 2023.